Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Börek yapımında maden suyu kullanımı, böreğin hafif ve gevrek olmasını sağlar. Maden suyu hamurun kabarmasına yardımcı olurken, iç malzemelerin de daha iyi pişmesini ve böreğin tazeliğinin uzun süre korunmasını sağlar.

Maden suyu, börek yapımında farklı şekillerde kullanılabilir. İlk olarak, hamur yapımında diğer sıvı malzemelerle karıştırılarak kullanılabilir. Alternatif olarak, maden suyu sos olarak kullanılabilir; bu yöntemde maden suyu, diğer sos malzemeleriyle karıştırılıp böreğin üzerine dökülür.



Maden suyu kullanımı, böreğin hem lezzetini artırır hem de hafif ve çıtır bir doku sağlar. Börek yaparken maden suyunu denemek, daha taze ve lezzetli bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır.







SOS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 2 adet yumurta

• 1 şişe soda

• 1 su bardağı süt

• 1/2 su bardağı sıvı yağ

• 1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN



• 200 gr beyaz peynir

• Yarım demet maydanoz

• 1 adet taze soğan

ÜZERİ İÇİN

• Susam ve çörek otu





HAZIRLIK VE PİŞİRME ADIMLARI

1. Sos malzemelerini derin bir kapta iyice karıştırın.

2. Yağlanmış tepsiye yufkaların yarısını hafifçe büzerek yerleştirin.

3. Beyaz peynir, maydanoz ve taze soğanı karıştırarak iç harcı hazırlayın ve tepsideki yufkaların üzerine yayın.

4. Kalan yufkaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirip çatal veya bıçakla delikler açın.

5. Hazırladığınız sosu böreğin üzerine eşit şekilde dökün.

6. Tepsiyi yaklaşık 1 saat bekletin, ardından 200°C’de önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu yöntem ve tarifle, sevdiklerinize mükemmel çıtırlıkta ve lezzette börekler hazırlayabilirsiniz.