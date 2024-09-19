2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Samsun İcra Dairesi, bir borçtan dolayı el konulan 2023 model FIAT Doblo Combi Premio Plus marka aracı icradan satışa çıkardı. 1.250.000 TL muhammen bedelle satışa sunulan araç, otomatik vites, dizel yakıtlı ve sadece 6.152 kilometrede. İcralık araçlar arasında dikkat çeken bu model, özellikle düşük kilometresi ve hasarsız olmasıyla öne çıkıyor. Araç hakkında daha fazla bilgi ve görseller, esatis.uyap.gov.tr adresinde 2024/53824 ESAS dosya numarasıyla incelenebilir. İhale, 16 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2024'te sona erecek. İkinci artırma tarihi ise 8 Kasım 2024'te başlayıp 15 Kasım 2024'te sona erecek.



2023 MODEL FIAT DOBLO'NUN ÖZELLİKLERİ

İcradan satışa çıkarılan 2023 model FIAT Doblo Combi Premio Plus aracı, teknik özellikleri ve mevcut durumu itibariyle oldukça iyi durumda. Araç, otomatik vites, dizel yakıtlı ve 130 HP gücünde bir motora sahip. Özellikle şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu ve pratikliğiyle öne çıkan bu model, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Araç, gri renk olup, iç döşemelerinde herhangi bir yıpranma, yırtık veya leke bulunmuyor. Ayrıca, araç üzerinde orijinal boya kalınlıkları korunmuş ve kaporta aksamında herhangi bir vuruk, çizik veya göçük tespit edilmemiş. 17 inç alaşım jantlı lastikleri iyi durumda ve aracın stepnesi de mevcut.

ARAÇ MUAYENESİ VE DURUMU

Samsun İcra Dairesi’nin açıklamasına göre, aracın genel durumu oldukça iyi. Araç üzerinde yapılan incelemede, motor ve mekanik aksamında herhangi bir eksiklik bulunmamış ve aracın çalışır vaziyette olduğu belirtilmiştir. Aracın ruhsatı bulunmamakla birlikte, plakaları mühürlü ve üzerindedir. Motor numarası YH011845149, şasi numarası ise VYFEFYHZ3RJ538942 olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca, bu aracın daha önce herhangi bir hasar kaydı olmadığı ifade edilmiştir.

İcralık araçların avantajlarından biri de piyasa değerinden daha düşük fiyatlara alıcı bulabilmesidir. Bu nedenle, bu aracın alıcılar için cazip bir fırsat olabileceği düşünülmektedir.

İLK İHALE TARİHİ: 16-23 EKİM 2024

2023 model FIAT Doblo’nun ilk artırma ihalesi, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 15:00'te başlayacak ve 23 Ekim 2024 saat 15:00'te sona erecek. İhale sürecinde araca teklif vermek isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve tekliflerini iletebilirler.

Eğer ilk ihale sürecinde araç satılamazsa, ikinci artırma ihalesi 8 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım 2024 saat 15:00'te sona erecek.

İhaleye katılacak olan alıcıların, gerekli belgelerle birlikte başvuru yapmaları ve icra dairesinin belirlediği şartlara uymaları gerekiyor.

ARAÇ NASIL GÖRÜLEBİLİR?

İhale öncesinde aracı yerinde görmek isteyen alıcılar, aracın bulunduğu yeri ziyaret edebilirler. Araç, Samsun İlkadım ilçesi, Derecik Mahallesi, 743. Sokak No:4 adresinde, Kolar Otoparkı'nda muhafaza edilmektedir. Araç burada, gün içerisinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.

Araç hakkında daha fazla bilgi almak ve satış şartlarını incelemek için ilgililerin esatis.uyap.gov.tr sitesinde 2024/53824 ESAS dosya numarasıyla giriş yapmaları gerekiyor. Bu platform üzerinden araca ilişkin tüm teknik detaylar, görseller ve satışa dair özel şartlar açıklanmaktadır.

İCRADAN ARAÇ SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

İcradan satışa çıkarılan araçlar, piyasa fiyatının altında satın alınabilme olanağı sunduğu için birçok alıcı tarafından tercih ediliyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlar, alıcılar için cazip fırsatlar yaratıyor.

Bu araç, düşük kilometresi, temiz iç ve dış yapısıyla piyasada ilgi çekecek özelliklere sahip. Otomatik vites ve dizel yakıtlı olması, şehir içinde ekonomik bir kullanım sunarken, geniş iç hacmiyle aileler için de ideal bir tercih olabilir. Ayrıca, hasar kaydının olmaması ve orijinal boyasının korunmuş olması, bu aracın daha da değerli hale gelmesini sağlıyor.

Samsun İcra Dairesi’nin 2023 model FIAT Doblo Combi Premio Plus aracını icradan satışa çıkarması, araç satın almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 1.250.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan bu araç, 16-23 Ekim 2024 tarihleri arasında ilk artırma sürecine tabi olacak. Eğer bu tarihler arasında satılamazsa, ikinci artırma 8-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlgilenenler için araca dair tüm detaylar, esatis.uyap.gov.tr üzerinden incelenebilir.