Stratonikeia Antik Kenti'nde 1900 Yıl Sonra Roma Hamamına Su Aktı

Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan kazılarla 1900 yıl aradan sonra Roma hamamına su aktarıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 19:08
Stratonikeia Antik Kenti'nde 1900 Yıl Sonra Roma Hamamına Su Aktı

Stratonikeia'da Tarihi Bir An

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, yıllar süren kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Roma dönemine ait hamamda 1900 yıl sonra tekrar su akıtıldı.

UNESCO Dünya Mirası Adayı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "gladyatörler kenti" olarak bilinen Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak gösteriliyor. 1977 yılından bu yana süregelen kazı çalışmaları sayesinde bu tarihi alanın önemi artmaya devam ediyor.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine verdiği bilgilere göre, Karia bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan antik alanda, Roma hamamı gibi farklı yapılar üzerinde yoğun bir şekilde arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Geleceğe Miras Projesi

Kazı çalışmaları kapsamında, Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yaptıkları çalışmaların oldukça heyecan verici olduğunu belirten Söğüt, "Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı kanaldan suyu tekrar saldık ve havuza su akmaya başladı. Heyecan verici bir ortam oluştu." dedi.

Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Deneyim Sunuluyor

Söğüt, hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu günlerde, ziyaretçilerin havuzda yüzme isteğinin arttığını, ancak havuzun sadece görsel bir estetik için yapıldığını, Roma döneminde bu havuzların nasıl çalıştığını gösterme amacı güttüklerini dile getirdi.

