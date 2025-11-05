2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 takvimi, yıllık izinlerini verimli kullanmak isteyen çalışanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Yapılan hesaplamalara göre sadece 14 gün yıllık izin ile toplam 43 gün tatil yapmak mümkün.

2026 Yılı Tatil Planlaması

Yoğun iş temposunda dinlenme sürelerini uzatmak isteyenler için 2026'da birçok resmi tatil hafta içi ve hafta sonu kombinasyonlarıyla birleşiyor. Bu durum, köprü günleri kullanarak daha uzun tatiller planlamayı kolaylaştırıyor.

2026 Yılı Resmi Tatilleri

Uzmanlar, 2026 takvimindeki bu avantajların otel ve ulaşım talebini artıracağını belirtiyor; bu nedenle rezervasyonlarda erken davranmak önemli.

Yılbaşı ve Bahar Resmi İzin Günleri

1 Ocak 2026 (Yılbaşı): 1 Ocak 2026 yani yılbaşı Perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma için 1 gün yıllık izin alan bir çalışan, cumartesi ve pazar günlerini de birleştirerek (1-4 Ocak) toplam 4 günlük bir yılbaşı kaçamağı yapabilecek.

Ramazan Bayramı: Yılın ilk uzun soluklu tatili 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında. Arife ve bayram günlerini hafta sonlarıyla bağlamak için kullanılacak 4 gün yıllık izin, çalışanlara tam 9 günlük kesintisiz bir bahar tatili sunuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2026'da Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan Cuma için alınacak 1 gün izinle hafta sonu birleşiyor ve (23-26 Nisan) 4 günlük dinlenme fırsatı oluşuyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen bu 3 günlük tatili uzatmak isteyenler, 4 Mayıs Pazartesi için 1 gün izin kullanarak (1-4 Mayıs) 4 günlük mola elde edebilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Bu resmi tatil 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Önceki hafta sonunu (16-17 Mayıs) tatille birleştirmek isteyenler, 18 Mayıs Pazartesi günü 1 gün izin alarak (16-19 Mayıs) 4 günlük bir fırsat daha yakalayacak.

Kurban Bayramı: 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar uzanan bir tatil imkânı olacak. Bayram hafta içine yayıldığı için aradaki boşlukları doldurmak üzere kullanılacak sadece 2 gün yıllık izin ile toplam 8 günlük tatil yapılabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 2026'da 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tatili uzun bir yaz molasına çevirmek isteyenler; 10 Temmuz Cuma, 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günleri için 3 gün izin alarak, aradaki hafta sonuyla birlikte (10-15 Temmuz) 6 günlük bir tatil yapma şansına sahip.

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim): 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ekim Cuma için alınacak 1 gün yıllık izin ile hafta sonu birleşiyor ve (29 Ekim - 1 Kasım) 4 günlük tatil yapılabilecek.

14 Gün İzinle 43 Gün Tatil

Aşağıda, yıl içindeki resmi tatilleri hafta sonlarıyla birleştirmek için gereken toplam yıllık izin gün sayısı ve karşılığında elde edilen toplam tatil günleri özetlenmiştir:

Yılbaşı: 1 gün izin > 4 gün tatil

Ramazan Bayramı: 4 gün izin > 9 gün tatil

23 Nisan: 1 gün izin > 4 gün tatil

1 Mayıs: 1 gün izin > 4 gün tatil

19 Mayıs: 1 gün izin > 4 gün tatil

Kurban Bayramı: 2 gün izin > 8 gün tatil

15 Temmuz: 3 gün izin > 6 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı: 1 gün izin > 4 gün tatil

Toplam: 14 gün izin ile 43 gün tatil elde edilebiliyor.

Plan yaparken iş yerinizin izin politikasını ve yoğun dönemleri göz önünde bulundurun. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak için tatil tarihlerinizi erkenden belirlemeniz faydalı olacaktır.