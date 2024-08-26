2024 Yılında Türkiye’de En Çok Satan 5 Pikap Modeli Belli Oldu

Son yıllarda SUV konforunu sunan pikap modelleri, Türkiye'de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hem şehir içi kullanıma uygunlukları hem de arazi şartlarına dayanıklı olmaları, bu araçları tercih edenlerin sayısını her geçen gün artırıyor. 2020 yılında Türkiye'de en çok satan pikap modelleri arasında belirgin bir sıralama vardı. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu sıralamada büyük değişiklikler gözlemlendi. Yeni modellerin pazara girmesi ve tüketici tercihlerinin değişmesi, zirvede hangi araçların yer aldığını da etkiledi. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen 5 pikap modeli ve bu araçların öne çıkan özellikleri.

2020 YILINDA TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN PİKAP MODELLERİ

2020 yılı itibarıyla Türkiye'de pikap pazarında bazı modeller öne çıkıyordu. Bu dönemde, Mitsubishi L200 zirvede yer alırken, Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi modeller de yüksek satış rakamlarına ulaşıyordu. 2020 yılı satış rakamlarına göre Türkiye’de en çok satan pikap modelleri şu şekilde sıralanmıştı:

Mitsubishi L200 Pickup: 3.962 adet

3.962 adet Ford Ranger Pickup: 717 adet

717 adet Toyota Hilux Pickup: 714 adet

714 adet Volkswagen Amarok Pickup: 640 adet

640 adet Nissan Navara Pickup: 345 adet

345 adet Isuzu D-Max Pickup: 294 adet

Bu sıralama, Türk tüketicisinin o dönemdeki tercihlerini yansıtırken, 2024 yılı itibarıyla piyasada önemli değişiklikler meydana geldi.

2024 YILINDA ZİRVEYE YERLEŞEN PİKAP MODELLERİ

2024 yılına gelindiğinde, Türkiye'deki pikap pazarında önemli değişiklikler gözlemlendi. Duvar Gazetesi’nden Erkan Ersöz’ün haberine göre, 2024 yılında en çok satan pikap modelleri listesinde bazı sürprizler yaşandı. Özellikle Mitsubishi L200 gibi bir zamanların lideri olan modeller, listede yer bulamazken, yeni modeller öne çıktı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en fazla tercih edilen 5 pikap modeli:

Ford Ranger: Yılların eskitemediği bu model, 2024 yılında da Türk tüketicisinin favorisi olmaya devam ediyor. Gerek şehir içi kullanıma uygunluğu gerekse arazi şartlarına dayanıklılığı ile dikkat çeken Ford Ranger, özellikle iş dünyasında sıkça tercih ediliyor.

Toyota Hilux: Toyota Hilux, 2024 yılında da en çok satan pikaplar arasında yer almayı başardı. Sağlam yapısı ve yüksek performansı ile bilinen bu model, özellikle güvenilirliği ile öne çıkıyor.

SsangYong Musso Grand: Listede yeni bir isim olarak dikkat çeken SsangYong Musso Grand, özellikle son yıllarda gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu model, kullanıcılarına sunduğu geniş iç hacim ve konfor özellikleri ile tercih ediliyor.

Volkswagen Amarok: Volkswagen Amarok, piyasada uzun süredir var olan bir model. 2024 yılında da en çok satan pikaplar arasında yer alması, bu modelin kalitesini ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtlıyor.

Isuzu D-Max: Isuzu D-Max, sağlam yapısı ve ekonomik yakıt tüketimi ile bilinen bir model. 2024 yılında da listede kendine yer bulması, Türk tüketicisinin bu modele olan güvenini gösteriyor.

PİKAP MODELLERİNİN TERCİH NEDENLERİ VE GELECEK TRENDLERİ

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de pikap segmentinde önemli değişiklikler yaşandı. Tüketiciler, artık sadece sağlamlık ve arazi performansını değil, aynı zamanda konfor ve teknolojiyi de ön planda tutuyor. Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi modeller, yıllardır süregelen popülerliklerini korurken, SsangYong Musso Grand gibi yeni modeller de pazarda hızla yükseliyor.

Bu değişim, SUV konforunu sunan pikapların artan popülaritesini yansıtıyor. Araçların dayanıklılığı, konfor özellikleri ve teknolojik donanımları, tüketicilerin bu modelleri tercih etmelerinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Gelecek yıllarda da bu trendlerin devam etmesi ve yeni pikap modellerinin pazarda kendine daha fazla yer bulması bekleniyor.