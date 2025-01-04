2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Yılın En Büyük Zam Haberi Geldi

2025 yılına girmemizle birlikte ülke genelinde zam açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle maliyet artışları sebebiyle birçok belediye zam kararları alarak bunları meclis onayına sunuyor. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yönelik %55'lik bir zam teklifiyle gündeme gelmiş durumda.

Temmuz Zammı Ardından Yeni Artış

Temmuz ayında yapılan zammın ardından gelen bu yeni zam haberi, vatandaşı adeta isyan ettirecek bir boyuta ulaşmış durumda. Bunu daha da çarpıcı kılan ise yapılması planlanan zam oranı.

Seçim Vaadleri Unutuldu mu?

Geçtiğimiz Temmuz ayında, toplu taşıma ücretleri konusunda daha önce belirtildiği gibi seçim vaadi doğrultusunda zam yapılmayacağı ve hatta indirime gidileceği ifade edilmesine rağmen, ikinci zam kararının alınması vatandaş arasında tedirginliğe yol açtı.

7 Ocak’ta Gelişmeler Bekleniyor

UKOME tarafından sunulan zam teklifi, Pazartesi günü meclis gündemine alınarak karara bağlanacak. Bu konu hakkında 7 Ocak’ta resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Yeni Ücretler Ne Olacak?

Zam teklifinin kabul edilmesi durumunda, mevcut tam basım ücreti 20 TL'den 31 TL'ye yükselecek. Bununla birlikte, aylık mavi kart ücreti de 2.431,95 TL olarak belirlenecek.

Bu gelişmelerin ardından, İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarının nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.