Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

2025 yılına ilişkin zam düzenlemeleri çalışmaları devam ederken, çalışanlar ve emekliler Ocak ayında yeni maaşlarını bekliyor. Özellikle özel sektör maaşlarına yönelik yapılan toplu görüşmeler büyük ilgi görüyor. Son olarak, Schneider Elektrik fabrikasında imzalanan protokol ile işçi maaşlarının 71 bin lirayı aşacağı açıklandı.

MART AYINDA DEV ZAM UYGULANACAK

Fransız sermayeli Schneider Elektrik fabrikasında çalışan işçiler, 25 günlük kararlı direnişlerinin ardından tarihe geçecek bir zam aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası ve işveren arasında varılan anlaşma ile birlikte, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren en düşük işçi maaşı 71 bin 150 TL olacak. İlk altı ay için net 56 bin 200 TL maaş ödemesi yapılacak, ardından maaşlar revize edilecek.

İŞÇİLERİN GREVİ SONA ERDİ

Schneider Elektrik'in Türkiye fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler ile işveren arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzun süredir anlaşmazlıklarla sonuçlanıyordu. 25 gündür maaş zammı talep eden fabrika işçileri grevdeydi.

SENDİKA DEVREYE GİRDİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) arabuluculuğuyla yeniden başlayan görüşmeler sonunda olumlu sonuçlandı. Taraflar, işçilerin taleplerini büyük ölçüde karşılayan yeni bir toplu iş sözleşmesine imza attı. Anlaşmaya göre, işçilerin ilk altı aylık maaşları net 56 bin 200 TL olarak belirlendi. Ancak 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan ikinci altı aylık dönemde en düşük işçi maaşı, tam 71 bin 150 TL'ye yükselecek.