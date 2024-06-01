Bu seferde düşük KPSS puanı alanlar düşünüldü! Asla üzülmeyin başvuru yapmaya koşun

Adalet Bakanlığı, geniş bir yelpazede personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, kamu haklarına sahip, sağlık durumu uygun, güvenlik ve arşiv soruşturmalarından olumlu sonuç alabilen, askerlikle ilişiği olmayan ve herhangi bir suç hükmü bulunmayan adaylar arasından seçim yapılacak. KPSS'den en az 70 puan almış ve belirli yaş aralıklarında olan adaylar, Adalet Bakanlığı'nın çeşitli kadrolarında iş fırsatı bulabilecekler. Açık pozisyonlar arasında mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, hizmetli, infaz ve koruma memuru, büro personeli, gemi adamı, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, kaloriferci, psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, mühendis, diyetisyen, fizyoterapist, icra katibi ve istatistikçi gibi çeşitli roller yer alıyor. Bu alımlar, Adalet Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırma ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma hedefleri doğrultusunda yapılmaktadır.





Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Kriterleri

Adalet Bakanlığı'nın personel alımında aradığı kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunluluğu,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık durumunun görev yapmaya uygun olması,

Güvenlik ve arşiv araştırmalarından geçer not almak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak,

Herhangi bir suçtan mahkumiyet kaydının bulunmaması,

KPSS'den en düşük 70 puan almış olmak,

Yaş sınırının 30 ile 35 arasında olması,

İş pozisyonuna göre en az lise düzeyinde eğitim almış olmak.

Adalet Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak. Açık olan kadrolar arasında; Mübaşir, Koruma ve güvenlik görevlisi, İşaret dili tercümanı, Şoför, Aşçı, Hizmetli, İnfaz ve koruma memuru, Ceza infaz kurumu büro personeli, Gemi personeli, Hemşire, Sağlık teknisyeni, Teknik personel, Isıtma sistemleri operatörü, Psikolog, Eğitimci, Sosyal hizmet uzmanı, Veteriner hekim, Mühendis, Beslenme uzmanı, Fizyoterapist, İcra dairesi personeli ve İstatistik uzmanı bulunmaktadır.