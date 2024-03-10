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Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Sigara içenler artık çareyi bunda arayacak. Akciğerleriniz 30 TL'ye temileyecek o ürün pazarlarda kapış kapış satılmaktadır. Bu bitkiyi yedikçe yiyeceksiniz. İşte 100 yaşını aşkın bir ömür sürmek için gözler o besinde...

Yayın Tarihi: 10.03.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:02
Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Baharat olarak tercih edilen tere, küçük yeşil yapraklarıyla beraber tüketilirken birçok yemekte garnitür olarak tüketilirken salata içeriğinde de yoğun ilgi görüyor. Mucizeleri saymakla bitmeyen terenin vücuda olan faydaları ve tüm detaylar haberimizde.

Tere, antioksidan açısından oldukça zengin bitki olurken vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korumaktadır. Tere tüketmek yaşlanma belirtilerini en aza indirirken birçok hastalığa karşı kalkan oluşturur. A, C ve K vitamini zengini olan tere sayesinde hastalıktan uzak bir ömür sürdürmek mümkün olur.
tere
İLTİHABIN KÖKÜNÜ KURUTUYOR
Tere, anti enflamatuar özelliklerine sahip olurken iltihapları azaltarak hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Özellikle romatizmal hastalıklarda ve eklem ağrılarında tere tercih ediliyor.
Solunum yolu sağlığını desteklerken içerisindeki uçucu yağlar ve aktioksidanlar sayesinde özellikle soğuk algınlığı ve grip sorunlarını ortadan kaldırır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DENGELER
Tere, sindirim sistemi sağlığına destek verirken lif bakımından zengin olmasından ötürü sindirim sağlığına oldukça faydaladır. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak sindirimi en kolay hale getirir.
Potasyum, kan damarlarını genişletirken kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sağlığına destek verir. Bu dengeleme sayesinde kalp damarlarını da doğru basınçla açarak genel sağlığa katkıda bulunabilir.

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Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

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