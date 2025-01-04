2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek!

1 Ocak 2025 itibariyle motorlu taşıt vergisi (MTV) ödemeleri, zamlı tarifeleriyle gündeme gelirken, araç sahipleri için hesaplamalar önemli bir konu olmaya devam ediyor. Bu yıl, araç sahiplerini etkileyen MTV tutarları belirgin bir şekilde arttı.

2025 MTV Tutarları Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla motorlu taşıt sahiplerinin karşılaşacağı MTV tutarları, en düşük 499 TL ile başlayıp, en yüksek 230 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu artışla birlikte, vergi ödemelerini yerine getirmekte zorluk çeken sürücüler, bankaların sunduğu avantajlı kampanyaları takip ediyor.

Motor Hacmine Göre Vergi Tutarları

1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip araçlar: - 1-3 yaş: 5.803 TL - 4-6 yaş: 4.042 TL

- 1-3 yaş: 5.803 TL - 4-6 yaş: 4.042 TL 1300-1600 cm³ motor hacmine sahip araçlar: - 1-3 yaş: 10.112 TL - 4-6 yaş: 7.577 TL

- 1-3 yaş: 10.112 TL - 4-6 yaş: 7.577 TL 1601-1800 cm³ motor hacmine sahip araçlar: - 1-3 yaş: 17.866 TL - 4-6 yaş: 13.956 TL

- 1-3 yaş: 17.866 TL - 4-6 yaş: 13.956 TL Motosikletler: - 100-250 cm³: 899 TL - 251-650 cm³: 1.862 TL - 651-1200 cm³: 4.808 TL - 1201 cm³ ve üzeri: 11.066 TL

MTV Ödeme Tarihleri

MTV vergisi her yıl iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit, 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödeniyor.

MTV Kampanyası Açıklayan Bankalar

Ziraat Bankası: Kredi kartı ile yapılan MTV ödemelerinde 4 taksit imkanı sunarak, müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Kredi kartı ile yapılan MTV ödemelerinde 4 taksit imkanı sunarak, müşterilerine kolaylık sağlıyor. VakıfBank: Vakıf Katılım kredi kartı kullanıcılarına, Ocak ayı boyunca vade farksız 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Vakıf Katılım kredi kartı kullanıcılarına, Ocak ayı boyunca vade farksız 3 taksit imkanı sağlanıyor. Halkbank: 500 TL üzeri MTV ödemeleri için bireysel kredi kartlarıyla 3 taksit, Paraf kartlarla ise 4 taksit imkanı sunuluyor.

500 TL üzeri MTV ödemeleri için bireysel kredi kartlarıyla 3 taksit, Paraf kartlarla ise 4 taksit imkanı sunuluyor. İş Bankası: Maximum Kart sahipleri, Ocak ayındaki 500 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatından yararlanabilir.

Maximum Kart sahipleri, Ocak ayındaki 500 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatından yararlanabilir. Garanti Bankası: Ocak ayı boyunca MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

Ocak ayı boyunca MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit imkanı sunuyor. TEB: CEPTETEB Mobil Bankacılık ve Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden yapılan MTV ödemelerine 4 taksit, ATM ve gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelere ise 3 taksit uygulanıyor.

Sonuç olarak, 2025 yılı MTV artışları karşısında bankaların sunduğu taksit fırsatları, araç sahiplerinin üzerindeki vergi yükünü hafifletecek gibi görünüyor. Araç sahipleri, bu avantajları değerlendirmek için bankaların kampanyalarını yakından takip etmeli.