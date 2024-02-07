KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne...

TYP PERSONEL ALIMI İÇİN 21 ŞEHİRDE İLANLAR YAYINLANDI

21 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 349 personel alımı için ilanlar yayımlandı. İŞKUR, bu ilanlara başvuracak personelleri Toplum Yararına Program kapsamında Geçici madde 5 ile istihdam edecek. İŞKUR İşçi Alımı, işsizlere çalışma alışkanlığı ve gelir desteği kazandırmak ve kamu hizmetlerine katkı sağlamak için çeşitli kurum ve bakanlıklarla çalışıyor.





TYP PERSONEL ALIMI NEDİR?

TYP personel alımı, Toplum Yararına Programlar kapsamında gerçekleştirilen bir istihdam programıdır. Bu programla, işsiz kişilere geçici olarak gelir desteği sağlanmakta ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunulmaktadır. TYP personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 5. Maddesi ile düzenlenmektedir.

TYP PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

TYP personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşından büyük olmak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve © bentleri kapsamında sigortalı olmamak veya isteğe bağlı sigortalılık hariç (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmamak

Emekli veya malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

TYP personel alımı için başvurular, 7-21 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların, ilanlarda belirtilen meslek gruplarına ve niteliklere uygun olması gerekmektedir. Başvuru sonuçları, İŞKUR tarafından ilan edilecek ve başarılı olan adaylar, sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınavda, adayların mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikleri ölçülecektir.

BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TYP PERSONEL ALIMI İÇİN HANGİ BAKANLIKLAR VE ŞEHİRLER İLAN YAYINLADI?

TYP personel alımı için ilan yayınlayan bakanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı müftülükler ve Göç İdaresi Başkanlıkları’dır. İlan yayınlayan 21 şehir ve alınacak personel sayısı ise şöyledir:

Çorum - 5 Kişi

Gümüşhane - 18 Kişi

Gaziantep - 16 Kişi

Antalya - 19 Kişi

Çanakkale - 15 Kişi

Tokat - 27 Kişi

Aydın - 21 Kişi

Burdur - 12 Kişi

Antalya - 19 Kişi

Eskişehir - 22 Kişi

Ardahan - 13 Kişi

Kütahya - 8 Kişi

Muş - 5 Kişi

Uşak - 14 Kişi

Edirne - 21 Kişi

Iğdır - 5 Kişi

İzmir - 26 Kişi

Artvin - 34 Kişi

Çankırı - 30 Kişi

İstanbul - 13 Kişi

Bilecik - 11 Kişi









TYP personel alımı 2024: TYP personel alımı 2024 yılında 21 şehirde 349 kişi için yapılacaktır. Başvurular 7-21 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.



TYP personel alımı başvuru şartları: TYP personel alımı başvuru şartları, Türk vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sigortalı olmamak, emekli veya malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) şeklindedir.

TYP personel alımı başvuru formu: TYP personel alımı başvuru formu, İŞKUR’un resmi internet sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak doldurulabilir veya ilgili kurumlardan temin edilebilir.

TYP personel alımı başvuru adresi: TYP personel alımı başvuru adresi, İŞKUR’un resmi internet sitesidir. Başvurular sadece online olarak yapılacaktır. BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TYP personel alımı başvuru sonuçları: TYP personel alımı başvuru sonuçları, İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacaktır.