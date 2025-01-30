2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Yapı Kredi, 2025 Promosyonlarında Rekor Kırıyor

Geçtiğimiz yıl tutar düşüklüğü ile tartışmalara neden olan MEM promosyon ihaleleri, 2025 yılına girmemizle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Emekliler ve çalışanlar için bankalar tarafından sunulan promosyon ödemelerinin tutarları, gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle emeklilere Mart ayında yapılan müjde ile birlikte belirli maaş aralıklarında önemli artışlar sağlandı. Bu yıl, maaş zammı ile birlikte promosyonlar, dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

2025 MEM Promosyon İhaleleri

Türkiye genelinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde gerçekleştiren promosyon ihaleleri, eğitim camiasına büyük katkılar sağlıyor. Bu ihalelerde, eğitim çalışanlarının yüzlerini güldüren anlaşmalara imza atılıyor.

Bozüyük MEM Promosyonunda Rekor Anlaşma

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu rekor anlaşmaların en dikkat çekeni oldu. Bozüyük'te görev yapan eğitimcilerin maaş, ek ders ve diğer ödemeleri, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak. Yapı Kredi, eğitim çalışanlarına toplamda 82 bin 100 TL promosyon ödemesi yapacak.

Özellikle son yıllarda düşük tutarlarda sunulan MEM promosyonlarının, eğitim camiasında büyük memnuniyet yaratacağı tahmin ediliyor. Yapı Kredi'nin Bozüyük MEM tarafından sağlanan bu yüksek tutardaki ödeme, ülke genelindeki diğer kurumlara da örnek teşkil etmesi bekleniyor.