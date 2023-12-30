Tarım Bakanlığı başvuruları açtı! KPSS şartı dahi aranmadan memur alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Kurum (TKDK) içinde, KPSS şartı olmaksızın 37 memur personel alımı gerçekleştirecek. Bu kritik duyuru, Denetçi ve Uzman Personel pozisyonları için yapılmış olup, nitelikli adaylara büyük bir iş kapısı sunmaktadır.



Memur personel alımı, açıktan atama yöntemiyle hayata geçirilecek ve bu kapsamda 4 Denetçi ile 27 Uzman Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Kurumlar Arası görevlendirme kapsamında 4 Denetçi alımı planlanırken, Pozisyon değişikliği için 2 Uzman Sözleşmeli Personel alımına da yer verilecektir. Bu çerçevede, toplamda 37 memur adayı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine katılma fırsatını elde edecektir.

Başvuru yapacak adaylardan beklenen niteliklerle ilgili detaylı bilgiler, ilan metni içerisinde bulunmaktadır. Başvuru süreci, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve adaylar için zamanında ve eksiksiz başvuru yapma önem taşıyacaktır.

TKDK'nın sunduğu bu iş imkanları, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgiler, resmi ilan metni üzerinden temin edilebilir. Bu büyük alım ilanı, adaylara kariyerlerine yön verme ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alma şansını sunmaktadır.





















Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Kurum (TKDK), yeni personel alımı için duyuruda bulundu. İlan kapsamında adaylardan istenilen şartlar genellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterlere dayanmaktadır.

Başvuru yapacak adayların KPSS şartını yerine getirmeleri beklenmektedir. 2022 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.

Adaylardan yabancı dil şartı aranmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların yaş kriterine dikkat etmeleri önemlidir. Yarışma sınavının ilan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartı aranmaktadır.

Başvurular, 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve en geç 7 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek başvurular için belirlenen adres http://www.tkdk.gov.tr'dir. Adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında yapmaları büyük önem taşımaktadır.