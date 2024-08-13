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21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, 21 Ağustos 2024 tarihinde merakla beklenen indirimli ürünler listesini yayınladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:39
21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Zincir market deyince akla ilk gelen isimlerden olan BİM, özellkle de indirim günlerinde müşterinin yakın metrajına giriyor. BİM her hafta aktüel ürünler kataloğundaki indirimlerini sunarken, Cuma günleri ile birlikte hafta sonu fırsatlarını da sunuyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, 21 Ağustos 2024 tarihinde merakla beklenen indirimli ürünler listesini yayınladı. 2 sayfadan oluşan hafta sonu indirimleri özellikle de kampçıları ve evini yenilemek isteyenlari ilgilendiriyor. BİM 21 Ağustos hafta sonu kataloğunda çekme karavan ve birbirinden şık yatak çeşitleri bulunuyor. 

BİM Çekme Karavan Fırsatı

Her hafta indirim kategorisini değiştiren BİM, bu sefer sıradan market indirimlerinin fazlası ile müşterisinin karşısına çıkıyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimler arasında çekme karavan gerek özellikleri gerekse de fiyatıyla oldukça ilgi toplayacağa benziyor. Bu karavanla yaz tatilinizi farklı bir boyuta taşımak ve doğayla iç içe bir deneyim yaşamak artık çok daha ulaşılabilir. Merakla takip edilen indirimler arasında yer alan çekme karavan 3.70 metre boyunda ve 229000 TL'ye alıcısına ulaşıyor. 

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Yatak Ürünlerinde Şahane İndirimler

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler arasında listenin 2. sayfasında yatak indirimleri yer alıyor. Farklı tasarımlara sahip bu yataklar, yer tasarrufu sağlarken aynı zamanda şıklıklarıyla da dikkat çekeceğe benziyor. Fiyatlar ise 5499 TL ile- 1499 TL arasında ihtiyaca göre fiyatları değişiyor. 

Yatak ürünlerinde markalar ve modeller ise şu şekilde açıklanmı şbulunuyor;

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Homedius Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak.

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak.

Homedius Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak.

Homedius Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak.

Homedius Smart Sünger Tek Kişilik Yatak.

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