Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Biletleri Satışta

Bodrum Bale Festivali'nin biletleri Biletinial'da satışa çıktı. Festival, 3-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:01
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Biletleri Satışta

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başlıyor

Bale ve modern dans tutkunlarını bir araya getirecek olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali biletleri, Biletinial platformunda satışa sunuldu.

Festival Detayları

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Sahne Alacak Gruplar

Festivalin açılışı İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Kuğu Gölü adlı eserle 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Devamında Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carmen ile 7-8 Ağustos tarihleri arasında sahne alacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi ise Muhteşem Gatsby adlı gösterisi ile 11-12 Ağustos tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin önemli eserlerinden biri olan Güldestan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ağustos tarihinde sahneye konulacak. Bu eserin müziği Mercan Dede'ye, koreografisi ise Beyhan Murphy'ye ait.

Sonraki etkinlikte, Basileu França Topluluğu'nun 17-18 Ağustos tarihlerinde Binho Pacheco ve Ricardo Amarante eserlerini icra edeceği bir konser yer alacak.

Festivalin finalinde, Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek Zorba gösterisi ile 21-22 Ağustos tarihlerinde iki temsil izlenebilecek.

Bu özel etkinlik, balenin ve modern dansın büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!