21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Biletleri Satışta

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başlıyor

Bale ve modern dans tutkunlarını bir araya getirecek olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali biletleri, Biletinial platformunda satışa sunuldu.

Festival Detayları

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Sahne Alacak Gruplar

Festivalin açılışı İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Kuğu Gölü adlı eserle 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Devamında Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carmen ile 7-8 Ağustos tarihleri arasında sahne alacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi ise Muhteşem Gatsby adlı gösterisi ile 11-12 Ağustos tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin önemli eserlerinden biri olan Güldestan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ağustos tarihinde sahneye konulacak. Bu eserin müziği Mercan Dede'ye, koreografisi ise Beyhan Murphy'ye ait.

Sonraki etkinlikte, Basileu França Topluluğu'nun 17-18 Ağustos tarihlerinde Binho Pacheco ve Ricardo Amarante eserlerini icra edeceği bir konser yer alacak.

Festivalin finalinde, Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek Zorba gösterisi ile 21-22 Ağustos tarihlerinde iki temsil izlenebilecek.

Bu özel etkinlik, balenin ve modern dansın büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.