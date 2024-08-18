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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Büyüleyici Bir Performans: Ballet Latino Tango

Bodrum Bale Festivali'nde sahnelenen Ballet Latino Tango, izleyicileri büyüledi. Festival, August'ta Zorba ile kapanacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:42
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Büyüleyici Bir Performans: Ballet Latino Tango

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne Renk Katan Tiyatro Gösterisi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverleri etkileyici gösterisi "Ballet Latino Tango" ile buluşturdu. Türkiye İş Bankası'nın değerli katkılarıyla düzenlenen bu festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Brezilya'nın Basileu França Topluluğu'ndan Etkileyici Performans

Festivalde, ilk kez sahne alan Brezilya'dan gelen Basileu França Topluluğu tarafından sunulan "Ballet Latino Tango" adlı eser, izleyicilerden tam not aldı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen gösterim, Simone Malta’nın sanat yönetmenliğinde canlılık kazandı.

Gösterinin İçeriği

Gösteri, "Capricho", "Ginga" ve "A Fuego Lento" olmak üzere üç bölümden oluştu. Festivalin kapanış gösterisi, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Zorba ile yapılacak. 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu performansa yoğun ilgi bekleniyor.

Zorba Balesinin Teması

Zorba'nın hikayesi, kasabaya gelen John'un Marina ile yaşadığı hüzünlü aşk ile umut dolu bir yaşamı irdeleyen sahneleri balenin zarif adımları ile izleyiciye sunacak. Lorca Massine tarafından hazırlanan koreografi ve librettosu, bu unutulmaz eseri daha da özel kılacak.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

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