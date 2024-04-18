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Bankada memur olmak isteyene büyük fırsat! İş Bankası yaş şartıyla personel alımı yapacak

İş Bankası, part-time memur alımları için son başvuru tarihini duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.04.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 19:59
Bankada memur olmak isteyene büyük fırsat! İş Bankası yaş şartıyla personel alımı yapacak

Türkiye İş Bankası, yaz döneminde (Haziran-Eylül) Antalya'nın Alanya, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa; Aydın'ın Kuşadası; Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit; İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Tuzla; İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Konak, Menemen, Narlıdere, Urla; Muğla'nın Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Ortaca ilçelerindeki şubelerinde temel bankacılık hizmetlerini yürütecek part-time memurlar arıyor. Başvuruların belirtilen tarih olan 15 Nisan 2024'e kadar yapılması gerekmekte olup, başvuruların belirtilen ilçeler dışında ikamet edenler dikkate alınmayacak. Başvuru yapmak için https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/yaz-donemi-part-time-memur-2024MAS8 linkini ziyaret edebilirsiniz.

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