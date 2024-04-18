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Karbonatı o eşyalara sakın sürmeyin! Temizlemek isterken çöp ediyor

Evi temizlerken en çok kullandığınız malzemelerden olan karbonatı bu şekilde kullanarak evi temizleyebilirsiniz. Fakat karbonatı her yerde kullanmanız temizlik yapmanızı sağlamaz. Karbonatı kullanırken dikkat!

Yayın Tarihi: 18.04.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:58
Karbonatı o eşyalara sakın sürmeyin! Temizlemek isterken çöp ediyor

Ev temizliğinde en çok tercih edilen malzemelerden olan karbonat ile siz de evinizi tertemiz yapabilirsiniz. Karbonatı kullanırken kullanım alanınız da önem arz etmektedir. Her alanda kullanamayacağınız gibi bazı alanlarda kullandığınız zaman o alana zarar vereceksiniz. 

Kimyasal temizlik ürünlerinin alternatifi olarak kullanılan karbonat ile siz de çok iyi işler çıkarabilirsiniz. Evin içini temizlerken kötü kokuları gidermek için kullandığınız karbonat bazı eşyalar için zararlı olabilmekte. Bu eşyalara kullanırsanız eğer eşyalarınızın zarar gördüğünü göreceksiniz. Mermer ve granit gibi eşyaların koruyucu tabakasına zarar veren karbonat temiz yapsa bile çizgi ve lekelere neden olabilmekte. Ayrıca mumlu mobilyalara kullandığınız zaman zarar verebilmektedir. Her daim kullandığınız karbonatı bu kez farklı yüzeylerde kullanırsanız o yüzeye zarar verecektir. 

Cam temizliğinde kullanacağınız karbonat aşındırıcı ve temizleyici olduğundan ötürü çizme sorunundan ötürü çok tercih edilmemelidir. Alüminyumun kahverengiye dönüşme riskinden ötürü de tencere ve tavalara da karbonat kullanmamanız kullanmamalısınız. Temizlense bile hızlıca durulama gerekmemektedir. 

Karbonat

Karbonat kullanmayacağınız alanlardan biri de beyaz sirke, limon, limon suyu, mısır nişastası ve vanilya özünü temizlemekte tercih edebilirsiniz. Temizlik yaparken ayrıca kullanacağınız diğer malzemeler de onun daha iyi temizlenmesini sağlayacaktır. 

Bundan dolayı karbonat kullanırken dikkatli kullanmanız gerekiyor. Her yüzeye karbonat kullanırsanız eğer bu yüzeylere zarar vermiş olacaksınız. Karbonatı her yüzeye kullanmamalı kullanırken de dikkat etmelisiniz. 

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