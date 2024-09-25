21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Beşinci Gününde Devam Ediyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, beşinci gününde etkileyici bir etkinlikle devam ediyor. "Devran, Kıyam, Kuud" adlı konser ve gösteri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festival Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen festival, sanatseverlerle dolup taşıyor. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun sahne aldığı bu özel konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Gelecek Performanslar

30 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde, yarın akşam saat 20.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde ünlü Pakistanlı sanatçı Sanam Marvi sahne alacak. Müzik tutkunları bu performansı kaçırmamalı!

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.