22-28 Ocak Akrep burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Akrep burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024)

Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Plüton artık kova burcunda ve burada 20 yıl kalacak. Bu, hayatımızda bizi daha çok motive eden ve amaçlayan bir enerji anlamına geliyor. Sevgili akrep burçları, Plüton bize hırs, güç ve hedef verir. Aynı zamanda bizi takıntılı yapar ve bazen değişim ve krizlere neden olur. Plüton kova burcuna geçerken, aile ve yuva alanlarınızda etkili olacak. Bir anda her şey değişmeyecek ama yuva kurmak, yuvada uyum sağlamak, birlikte çalışmak sizin için önemli olacak. Evlilik, ev, yuva konuları gündeminizde olacak. Aile büyükleri ve onlarla olan ilişkileriniz de önemli olacak. Zamanla aile büyüklerinin kayıpları, krizleri, parasal konuları, miras meseleleri gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar sizin için önemli olacak.

Oğlak Burcundaki Gezegenler ve Aslan Burcundaki Dolunay

Bu arada, hafta boyunca oğlak burcunda gezegenleriniz var. Merkür, Kiron ve Mars salı günü buraya geçiyor. Bu da iletişim, konuşma, fikir, proje alanlarınızda sizi destekleyecek. Bu proje, iş, fikir alanlarında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal medya işleri de sizin için kıymetli olacak. Hevesli ve neşeli olacaksınız. Plan yapacak, hedef belirleyecek, yakınlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Konuşun, görüşün, teknolojik alet alın, yatırım yapın. Bu evreler sizin için faydalı olacak. 25 Ocak perşembe akşamı 20:54’te aslan burcunda bir dolunay var. Bugün parlama evresindesiniz. Yer anlamında güzel bir görünürlük kazanacaksınız. Dikkatleri üzerinize çekecek, destek görecek, maddi manevi güçleneceksiniz. Biraz güç mücadeleleri olabilir. Sizi kıskananlar olabilir. Kendinizi göstermek ve krallar kraliçeler gibi davranmak isteyebilirsiniz. Gücünüzü ifade etme evresindesiniz. Bu evrede daha fazla olursanız iyi olur. Mesleki anlamda güçlü, parlak, ciddi bir evre sizi bekliyor.

Partneriniz ve Aşk Hayatınız

Eğer bir partneriniz varsa veya evliyseniz, onun ailesiyle ilgili konular da gündeme gelebilir. Burada kırmadan, dökmeden, yıkmadan bazı şeyleri yapmak daha akıllıca olabilir. Partnerinizden maddi manevi destek alabilirsiniz. Biraz harcamaya eğilimli bir enerji var. Umarım çok zorlayıcı bir şekilde çok büyük kaynakları abartarak harcamazsınız. Mantıklı şekilde hareket ederseniz daha iyi olur. Sevgili akrep burçları, aşk ile ilgili özel bir geçişiniz yok ama dediğim gibi bir ilişki, bir denge, kendinizi parlatmak, daha iyi ifade etmek, bazı şeyleri oturup mantıklı şekillerle konuşmak sizin için önemli olacak. Bu evrelere geçiyorsunuz.