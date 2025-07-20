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22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali, coşkuyla sona erdi. Yarışmalar ve konserlerle dolu bir etkinlikti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:13
22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

Festival, Kabadüz'de Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi. Festivalin ikinci gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti.

Coşkulu Etkinlikler ve Konser

Festivalin kapanışında, müzik eşliğinde horon oynandı ve sanatçıların verdiği konserle etkinlik sona erdi. Vali Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Asım Aköner, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ile birçok vatandaşın katıldığı festival, unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı...

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi. Müzik eşliğinde horon oynanan festival, sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı...

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi. Müzik eşliğinde horon oynanan festival, sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

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