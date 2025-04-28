Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk Konseri Müzikseverleri Buluşturdu

İstanbul'un Kültürel Mirası: Beyoğlu'nda yer alan tarihi Ses Tiyatrosu, 'Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk' konserine ev sahipliği yaptı. Konser, farklı müzik türlerinden seçilen özel repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu.

Haldun Dormen'den Açılış Konuşması: Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk tiyatrosunun değerli ismi Haldun Dormen, tarihi mekanda yaşadığı anılara ve Ses Tiyatrosu'nun 140. yıl kutlamalarına dair duygularını paylaştı. Dormen, "Burası benim çocukluğumda en büyük hayalimdi. Fransız tiyatrosuydu, benim için dokunulması, hayal etmesi bile zor bir yerdi. İlk geldiğimde harabe halindeydi, ama şimdi harika bir tiyatroya dönüştü," dedi.

Münir Nurettin Selçuk'un Müzikal Mirası: Konserin anlatıcısı İncila Bertuğ, Münir Nurettin Selçuk'un müziğe yaptığı katkılara dikkat çekerek, sanatçının sahnelemesine ve sesi uyarlama biçimine dair detaylar sundu. "Bu sahneye ilk defa solist kavramını getirdi. Hem icra usulü hem de sahneleme tarzı bakımından Münir Bey'den önce ve sonrası nasıldı? İşte bu, konserimizin odak noktasıdır," diye belirtti.

Hüseyin Kıyak'ın Vurguları: Etkinliğin proje ve sanat yönetmeni Hüseyin Kıyak, tarihi salonda geçmişte pek çok sanatçının sahne aldığını ve Münir Nurettin Selçuk'un 1930 yılında burada bir konser verdiğini hatırlattı. "O gün yaptığını biz de bugün yapıyoruz. Konserlerin öncesini ve sonrasını vurgulamak amacıyla bu etkinliği organize ettik," şeklinde konuştu.

Gecenin Akışında Neler Oldu: Konserin ilk bölümünde, 20. yüzyıl başında İstanbul'da faaliyet gösteren müzik gruplarının örnekleri sergilendi. İkinci bölümde ise Dede Efendi, Rakım Elkutlu ve Sadettin Kaynak gibi önemli bestecilerin eserleri seslendirildi. Konserde sahne alan sanatçılar arasında Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak, Ahmet Yağmur Kucur ve koro arkadaşları yer aldılar.

Özel Seçki İle Dinleyicilere Keyifli Anlar: Konser, Münir Nurettin Selçuk'un mirasını ve müziğin zaman içerisindeki evrimine ışık tutarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk" konserinde seslendirildi. Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede, Münir Nurettin Selçuk'un Paris'ten döndükten sonra o zamanki ismi Fransız Tiyatrosu olan salonda verdiği konserinden örneklerin de arasında yer aldığı seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk" konserinde seslendirildi. Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede, Münir Nurettin Selçuk'un Paris'ten döndükten sonra o zamanki ismi Fransız Tiyatrosu olan salonda verdiği konserinden örneklerin de arasında yer aldığı seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.