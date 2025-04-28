DOLAR
38,4 -0,05%
EURO
43,53 0,41%
ALTIN
4.096,83 -0,07%
BITCOIN
3.607.610,92 0,42%

Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk Konseri Müzikseverleri Buluşturdu

Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk' konseri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 00:11
Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk Konseri Müzikseverleri Buluşturdu

İstanbul'un Kültürel Mirası: Beyoğlu'nda yer alan tarihi Ses Tiyatrosu, 'Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk' konserine ev sahipliği yaptı. Konser, farklı müzik türlerinden seçilen özel repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu.

Haldun Dormen'den Açılış Konuşması: Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk tiyatrosunun değerli ismi Haldun Dormen, tarihi mekanda yaşadığı anılara ve Ses Tiyatrosu'nun 140. yıl kutlamalarına dair duygularını paylaştı. Dormen, "Burası benim çocukluğumda en büyük hayalimdi. Fransız tiyatrosuydu, benim için dokunulması, hayal etmesi bile zor bir yerdi. İlk geldiğimde harabe halindeydi, ama şimdi harika bir tiyatroya dönüştü," dedi.

Münir Nurettin Selçuk'un Müzikal Mirası: Konserin anlatıcısı İncila Bertuğ, Münir Nurettin Selçuk'un müziğe yaptığı katkılara dikkat çekerek, sanatçının sahnelemesine ve sesi uyarlama biçimine dair detaylar sundu. "Bu sahneye ilk defa solist kavramını getirdi. Hem icra usulü hem de sahneleme tarzı bakımından Münir Bey'den önce ve sonrası nasıldı? İşte bu, konserimizin odak noktasıdır," diye belirtti.

Hüseyin Kıyak'ın Vurguları: Etkinliğin proje ve sanat yönetmeni Hüseyin Kıyak, tarihi salonda geçmişte pek çok sanatçının sahne aldığını ve Münir Nurettin Selçuk'un 1930 yılında burada bir konser verdiğini hatırlattı. "O gün yaptığını biz de bugün yapıyoruz. Konserlerin öncesini ve sonrasını vurgulamak amacıyla bu etkinliği organize ettik," şeklinde konuştu.

Gecenin Akışında Neler Oldu: Konserin ilk bölümünde, 20. yüzyıl başında İstanbul'da faaliyet gösteren müzik gruplarının örnekleri sergilendi. İkinci bölümde ise Dede Efendi, Rakım Elkutlu ve Sadettin Kaynak gibi önemli bestecilerin eserleri seslendirildi. Konserde sahne alan sanatçılar arasında Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak, Ahmet Yağmur Kucur ve koro arkadaşları yer aldılar.

Özel Seçki İle Dinleyicilere Keyifli Anlar: Konser, Münir Nurettin Selçuk'un mirasını ve müziğin zaman içerisindeki evrimine ışık tutarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir...

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk" konserinde seslendirildi. Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede, Münir Nurettin Selçuk'un Paris'ten döndükten sonra o zamanki ismi Fransız Tiyatrosu olan salonda verdiği konserinden örneklerin de arasında yer aldığı seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir...

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk" konserinde seslendirildi. Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede, Münir Nurettin Selçuk'un Paris'ten döndükten sonra o zamanki ismi Fransız Tiyatrosu olan salonda verdiği konserinden örneklerin de arasında yer aldığı seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üstün zekalı kişiler resimdeki 3 farkı 10 saniyede fark ediyor! Gözlerinizin gücünü saniyeler içinde keşfedin
2
Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk Konseri Müzikseverleri Buluşturdu
3
Üsküp’te Abdülfettah Rauf Sempozyumu Başladı
4
KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı
5
Adana'daki Eski Cezaevi, 'Rukye' Filminin Seti Oluyor
6
61. Altın Portakal Film Festivali'nde İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban Belgeseli Gösterildi
7
BİM 3 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Bim'de peynir, zeytin, çay, deterjan, içecek ve süt ürünleri yarı yarıya düştü

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor