24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Başlıyor

24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Yarından İtibaren Başlıyor

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, yarın kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler arasında 1-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin Açılış Etkinlikleri

Festivalin ilk gününde, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayıp Uğur Mumcu Meydanı'na kadar sürecek bir kortej yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından meydanda ünlü Hollanda Close Act Tiyatrosu gösteri sunacak.

Resmi Açılış Töreni ve Etkinlik Programı

Uğur Mumcu Meydanı’ndaki etkinliklerin ardından, kentteki bir otelde resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Festival boyunca, 26 farklı şehirden gelen devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar, çeşitli oyunlarını sahneleyecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van gibi illerden tiyatroların yanı sıra yurt dışından Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya gibi ülkelerin tiyatro grupları da festivalde yer alacak.

Yan Etkinlikler

Festival, yalnızca gösterimlerle sınırlı kalmayacak. Ayrıca, yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri gibi alt etkinlikler de düzenlenecek. Sanatseverlerin keyifli zaman geçirmesi için dolu dolu bir program hazırlanmış durumda.