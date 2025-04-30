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25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta Başlıyor

Trabzon'da 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde 23 oyun sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:56
25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta Başlıyor

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta Başlıyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 2-15 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, festivalin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, festivalin önemli verilerini paylaştı. Uzuner, şimdiye kadar 54 ülkeden 211 oyun ve Devlet Tiyatrolarının yüzlerce oyunu ile toplamda 250 binden fazla seyirciye ulaştıklarını belirtti.

Uzuner, festivalin her yıl Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Festivalimiz bölgenin sanatsal ve kültürel yaşamına canlılık getirirken, tiyatro sanatını da yaygınlaştırıyor. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen seçkin tiyatro topluluklarını sanatın evrensel diliyle sizlere ulaştırıyor." dedi.

Festivalin Açılış Töreni ve Programı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla 2 Mayıs'ta Atatürk Alanı'nda düzenlenecek açılış programı, bir kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival, aynı gün saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde İspanya Ortemis Orkestra ekibinin "Disconcerto" adlı gösterisiyle devam edecek.

Uzuner, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekiplerin 23 oyunla 42 temsil vereceğini belirttikten sonra, "Şehrin her bölgesinde festival coşkusunu yaşatmak adına geçen yıl olduğu gibi çeşitli sahnelerde seyircilerimizle buluşacağız." dedi.

Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları ve Oyunlar

Festival, çocuklara tiyatro kültürünü aşılamak amacıyla da etkinlikler düzenleyecek. Uzuner, "Onlara eğlenirken öğrenme fırsatı sunan maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, geleneksel kültürümüzün mirası Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Ayrıca, festivalde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" isimli bir söyleşi de yer alacak. Uzuner, festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Trabzon'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra farklı...

Trabzon'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen ekiplerin 23 oyunla 42 temsil vereceği "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner (ortada), açıklama yaptı.

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