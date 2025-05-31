25 Yıl Sonra Mekke'de Buluşan İki Komşu Barıştı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Mekke'ye giden iki komşu, 25 yıllık küslüklerini Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla sona erdirdi. Osman Sevinç ve Yüksel Çiçek, 2025 yılı hac kurasını kazandıktan sonra, Hac ibadeti sırasında önemli bir barışma anı yaşadı.

Hacı adaylarından Sevinç, uzun yıllardır küs olduğu komşusu Çiçek ile aynı kafilede gitmek istemediğini belirterek, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'a kafile değişikliği talebinde bulundu. Ancak, ilçe müftüsü ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayarak Medine ve Mekke'deki sohbetlerle bu küslüğü sona erdirmek için çalıştı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, barışma yemeğinde yaptığı konuşmada, “Allah'tan af dilemek için önce bizler birbirimizi affetmeliyiz,” diyerek insanları affetmenin önemine dikkat çekti. Arafat'tan önce küslüğün bitirilmesinin ne kadar değerli olduğu üzerinde durdu.

Dinç, “Madem Rabb'imize gidiyoruz, Allah bizi evine kabul etmiş, bu 3 günlük dünyada neden birbirimize yabancı duralım?” diyerek barışmanın ruhsal yüklerden kurtuluş olduğunu vurguladı.

Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, irşatları sayesinde iki komşunun arasındaki kırgınlıkları yumuşattıklarını belirtti. İki ailenin yıllardır birbirlerine hasret yaşadıklarını ve mübarek toprakların rahmetinin bu barışı sağladığını ifade etti.

66 yaşındaki Osman Sevinç, eşi Hatice ile birlikte hac ziyareti sırasında küslüğün sona erdiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu.” dedi. Diğer komşusu Yüksel Çiçek de hac kuralarını beklerken, yıllardır süren küs olmalarının kendisini de rahatsız ettiğini anlattı ve Diyanet'in yardımıyla barışmaya karar verdiklerini söyledi.

Süreç sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, ailelere isimlerinin yazılı olduğu seccadeler hediye ederek bu anlamlı anı taçlandırdı.

Kutsal topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı. Osman Sevinç ve eşi Hatice Sevinç ile Yüksel Çiçek ve eşi Kıymet Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi.

Kutsal topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı. Osman Sevinç ve eşi Hatice Sevinç ile Yüksel Çiçek ve eşi Kıymet Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi.