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26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Geri Sayım Başladı!

7-10 Mayıs'ta Safranbolu'da düzenlenecek festivalde belgesel gösterimleri ve atölye çalışmaları yer alacak.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:26
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Geri Sayım Başladı!

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Geri Sayım Başladı!

Karabük'ün tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken Safranbolu ilçesi, 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile uluslararası sinema dünyasını ağırlayacak.

Festivalin Tanıtımı ve Önemli Konuklar

Festival Komitesi Başkanlığı görevini üstlenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinliğin tanıtımını Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Köse, festivalin ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını vurgulayarak, "Ekibimizle festivalin hazırlıklarını tamamladık. Her gün özel gösterim ve söyleşiler düzenleyeceğiz," dedi.

Festivalde önemli bir konuk olarak Türk yönetmen Zeki Demirkubuz da yer alacak. Demirkubuz'un 8 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek söyleşisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Köse, festivale harcanan emeği ve heyecanı dile getirerek, seyirciyi beklediklerini ifade etti.

Festival Programı ve Etkinlikler

Festival, 7 Mayıs'ta Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Programın içeriği ve vizyonu ise basın toplantısı ile açıklanacak. İlk belgesel gösterimi ise, Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönettiği "Bir Orkestranın İzinde" filmi ile gerçekleşecek.

Festivalin ikinci günü olan 8 Mayıs'ta, Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat" özel gösterimle izleyiciyle buluşacak ve ardından söyleşi yapılacak.

9 Mayıs tarihinde ise Belgesel Sinema Çalıştayı'nın sonuç bildirisi açıklanacak. Ardından Türk belgesel sinemasının önemli isimlerinden Suha Arın anısına özel bir sergi ve imza günü düzenlenecek.

Festivali sonlandıracak 10 Mayıs’ta ise Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Altın Safran" ödüllerinin sahipleri belli olacak.

Festival programı hakkında daha fazla ayrıntı için www.altinsafran.org ve www.safranbolu.bel.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu...

"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek. Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu...

"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek. Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

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