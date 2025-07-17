Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni Başladı

Bayburt'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni coşkuyla başladı. Etkinliklerin açılışı, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, çeşitli kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şölenin ilk etkinliği, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Masat köyüne yapılan ziyaret ile başladı. Ardından, Genç Osman Mahallesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Açılış Töreninde Anlamlı Mesajlar

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Vali Eldivan, Bayburt'un sadakat, kardeşlik ve vatan sevgisi gibi erdemlerin sergilendiği bir yer olduğunu belirtti. Eldivan, "Bu topraklar, Dede Korkut’un izlerini taşıyan ve kültürel hafızaya yön veren müstesna bir yer,” diyerek bölgenin tarihî ve kültürel önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Dede Korkut'un sadece Bayburt için değil, tüm ülke için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Memiş, konuşmasında, "Dede Korkut, hem bizim bugünümüz hem de yarınımızdır. Gençlerimizin mutlaka Dede Korkut hikayelerini okuması gerekiyor. Bu hikayeler, evlerimizin başucu kitapları olmalı." şeklinde ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinlik, halk oyunları ekibi ve mehter takımının sunduğu gösteriler ile devam etti.

Bayburt'ta düzenlenen "29. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" başladı. Saray Bahçesi'nde halk oyunları ekibi ve mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.

Bayburt'ta düzenlenen "29. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" başladı. Saray Bahçesi'nde halk oyunları ekibi ve mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.