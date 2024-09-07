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3. Uluslararası Gastronomi Festivali Antalya'da Şefler Buluştu

Antalya'da düzenlenen Food Fest, ünlü şeflerin gastronomi dünyasını bir araya getirdi. Workshoplar ve panellerle lezzet dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:08
3. Uluslararası Gastronomi Festivali Antalya'da Şefler Buluştu

Ünlü Şeflerin Bir Araya Geldiği Ziyafet

Antalya, bu yıl 3. kez düzenlenen "Uluslararası Food Fest" etkinliğiyle gastronomi tutkunlarını bir araya getiriyor. Festival, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antalya'dan Dünyaya" sloganıyla hayata geçirildi.

Etkinliklerin Dolup Taştığı Karaalioğlu Parkı

Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleşen festivalde birçok etkinlik düzenleniyor. Michelin yıldızlı şefler ve ünlü Türk şeflerin katıldığı festivalde, paneller, söyleşiler ve workshoplar yer alıyor.

Gastronomiye Dair Derinlemesine Tartışmalar

Festivalde şef Danilo Zanna, "Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerimizin Adaptasyonu" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardında Antalya'nın coğrafi işaretli piyazını yaparak ziyaretçilerle buluştu. Diğer yandan Mehmet Yalçınkaya, "Gastronomide Geleceğin Mutfağı" konusunda görüşlerini paylaştı. Somer Sivrioğlu ise, "Yerel Ürün Kullanımlı Restoranların Sürdürebilirliği" üzerine ziyaretçilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Yarışmalar ve Eğlenceli Aktiviteler

Festivalde ayrıca şef Türev Uludağ, Antalya'nın tropikal meyveleri ile kuzu sırtı hazırladı ve otel şefleri arasında bir yemek yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Katkıları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivali ziyaret ederek şeflere plaket takdim etti. Böcek, festivalin Antalya'nın gastronomi alanında tanıtımına büyük katkısı olacağını belirtti ve "İlk yıl tavşan yüreği zeytinimizi, ikinci yıl mor üzümümüzü, bu yıl ise avokadoyu tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları ve Şeflerin Hayalleri

Şef Zanna, Antalya'nın çok özel bir yer olduğunu ve kendi restoranlarına buradan birçok ürün temin ettiğini söyledi. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Antalya'da bir işletme açma niyetinde olduğunu belirtti.

Festivalin Son Günü Aktiviteleri

Festival yarın sona erecek. Etkinlikte daha birçok ünlü şef, Arda Türkmen, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer gibi isimlerle Antalyalılarla buluşarak panel ve workshoplar gerçekleştirecek.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi...

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

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