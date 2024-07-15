30 yaş ve üzeri toplu taşıma kullanan vatandaşlar dikkat! Metroya, otobüse binene şok karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, öğrenci indirimlerinde önemli bir değişiklik yaparak 30 yaş sınırı getirdi. Bu yeni düzenlemeye göre, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranı %10’a düşürüldü.

Meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından meclise sunulan raporda, öğrenci İstanbulkart tanımının değiştirilmesi talep edildi. Yapılan değişiklikle, Milli Savunma Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurumu kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile diğer eğitim kurumlarından kaydı doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkart tanımlandı. Lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye yerleşme hakkı kazanamayanlar ise bir yıl süreyle öğrenci sayılmaya devam edecek.





AK Parti Hukuk Komisyonu üyesi, bu kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini vurguladı. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise, 2019'dan bu yana 30 yaş üstü öğrenci indirimli kart kullananların sayısının 122 binden 270 bine çıktığını ve bu durumun İBB’nin zarara uğramasına neden olabileceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, İBB’ye bağlı Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne (BİO) başvuran işsizler için de bir destek paketi sunuldu. İş görüşmelerine gidecek olan BİO başvuru sahiplerine, yılda bir defa olmak üzere, 3 ay boyunca günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak. Uygulama, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilecek ve geçiş bedelleri dinamik olarak hesaplanacak.