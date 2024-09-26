31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Onur Ödülleri Töreni Adana'da Gerçekleşti

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Onur Ödülleri ünlü oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a takdim edildi.

Tören Detayları ve Sunum

Ödüllerin verildiği tören, Adana'daki bir alışveriş merkezinin performans gösteri alanında gerçekleşti. Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu üstlendiği gecede, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende gerçekleştirdiği konuşmada, her yıl daha fazlasını hedefleyerek festivalin çıtasını yükseltmekten duyduğu gururu vurguladı. "Türkiye'de marka olan Altın Koza, artık Avrupa'da da kendisinden söz ettiriyor," diyen Karalar, yerli sanatçıların düşük bütçelerle uluslararası yapımlarla rekabet edebildiğini belirtti.

Ödüllerin Dağıtımı ve Performanslar

Kendi ödülünü Karalar'dan alan Akbağ, daha sonra sahneye çıkarttığı şarkıcı Emel Müftüoğlu ile birlikte, merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı. Akbağ, Eray İnal yönetiminde Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun sahnelediği "Ya evde yoksan" şarkısına da eşlik etti.