32. Altın Koza Film Festivali'nde 40 Kısa Film Jüri Karşısında

Adana'da 22-28 Eylül'de düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde üç kategoride toplam 40 kısa film yarışacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:13
32. Altın Koza Film Festivali'nde 40 Kısa Film Jüri Karşısında

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 40 kısa film jüri karşısında

Finalistler ve yarışma kategorileri açıklandı

Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında üç farklı kategoride toplam 40 kısa film jüri karşısına çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması finalistleri belirlendi.

Programda, Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 10 film, Ulusal Kısa Film Yarışmasında 10 film ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında 20 film olmak üzere toplam 40 kısa film jüri değerlendirmesine sunulacak.

Özellikle Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel kategorilerinde eserlerin yer aldığı kaydedildi.

