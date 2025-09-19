32. Altın Koza Film Festivali'nde Özel Gösterimler ve Belgesel Seçkileri

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 15 özel gösterim ve kapsamlı belgesel seçkileri 22-28 Eylül arasında izleyicilerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:02
32. Altın Koza Film Festivali'nde Özel Gösterimler ve Belgesel Seçkileri

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde özel gösterimler ve belgesel seçkileri

Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında film ve belgesel seçkileri izleyiciyle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte yarışma dışı programda 15 özel gösterim ve bir dizi belgesel gösterimi yer alacak.

Anma ve restore gösterimleri

Festival programında bu yıl hayatını kaybeden yönetmen Ali Özgentürk anısına "At" ve "Bekçi" filmleri gösterilecek. Ayrıca Sinematek-Sinemaevi işbirliğiyle 1936 yapımı "Aysel, Bataklı Damın Kızı" filminin restore edilmiş versiyonu seyirciyle buluşacak.

Yeniden gösterilecek filmler

Geçen yıl festivalde ödül kazanan "Gecenin Kıyısı" ve "Hakkı" filmleri de bu yıl yeniden gösterime sunulacak.

Belgesel seçkileri

Belgesel gösterimleri kapsamında izleyiciler şu yapımları izleyebilecek: "Çocuk Yıldızlar", "Ceyar'ı Kim Öldürdü?", "Bir Orkestranın İzinde", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Bir Sözün İzinde" ve "Adana'da Bir Efsane Ercan Kont".

"Dört Dörtlük Adanmışlık" özel seçkisi

"Dört Dörtlük Adanmışlık" başlıklı özel seçkide ise "Fısıldayan Duvarlar", "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan", "Sıra Dışı Bir Cerrah" ve "Bölük Pörçük - Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi" belgeselleri izlenebilecek.

Festivalin yarışma dışı programı ve belgesel seçkileri, Adana sinema izleyicilerine zengin ve çeşitle dolu bir gösterim takvimi sunmayı hedefliyor.

