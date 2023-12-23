32 ilde tamamen değişti! Malatya, Gaziantep, Ordu, Sivas... Artık buna göre yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yerel seçim öncesinde değişiklik. İşte detaylar....

32 ilde tamamen değişti! Malatya, Gaziantep, Ordu, Sivas... Artık buna göre yapılacak
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32 İL İÇİN OY VERME SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU! İŞTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN İLLER…

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre Türkiye’de 32 ilde yerel seçimlerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

 

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O İLLERDE OY KULLANACAKLAR…

YSK tarafından yapılan düzenleme doğrultusunda Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te yerel seçimlerde oy verme saatleri değiştirildi. Buna göre bu illerde oy kullanacak olan kişilerin oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken diğer illerde ise oy verme saati 08.00-17.00 olarak belirlenmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda bu kararın alınma sebebi ise güneşin doğuş ve batış saatlerindeki zaman farklılıkları oldu. Bu karara göre 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde bu saat uygulamasına göre oy verme işlemleri yapılacak. Bu 32 il dışında kalan illerde ise oy verme saatinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Aynı zaman uygulaması devam edecek.

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