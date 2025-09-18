32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüriler Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışma jürileri açıklandı. Ümit Ünal liderliğinde ulusal ve uluslararası kategori jüri üyeleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:51
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüriler Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüriler netleşti

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışma jürileri açıklandı. Festival, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenleniyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal üstlenecek. Yarışma jüri üyeleri arasında oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Yan Jüriler ve Özel Ödüller

Ulusal Uzun Metraj'ın yan jürilerinden Film-Yön jürisinde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç görev alacak; bu jüri "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü belirleyecek.

SİYAD En İyi Film ödülünün sahibini ise Türkiye Sinema Yazarları Derneği'nden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç seçecek.

Ulusal Belgesel ve Uzun Metraj Senaryo

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10 filmin yarışacağı kategorinin jüri üyeleri yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lale Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter olarak açıklandı.

Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda ise yazar ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile yazar ve yönetmen Ömür Atay edebiyat uyarlaması senaryolarını değerlendirecek.

Uluslararası ve Ulusal Kısa Film Yarışmaları

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda jüri kadrosunu yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin oluşturuyor; bu jüri 7 ülkeden 10 filmi değerlendirecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise jüri üyeleri oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt olarak belirlendi.

Ulusal Öğrenci Filmleri

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın jürisi yazar ve yönetmen Burcu Aykar, yazar ve yönetmen Doğuş Algün ile oyuncu Ozan Çelik'ten oluşuyor.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazzeli ressam Taha Ebu Gali tablolarının çerçevelerini yakıyor
2
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüriler Açıklandı
3
Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi
4
Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye Yardım Tırı Gönderildi
5
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
6
Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!
7
Çeyizlerin gözdesi olacak banyo lifi modelleri! Çeyizlerde fark yaratacak

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)