32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüriler Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüriler netleşti

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışma jürileri açıklandı. Festival, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenleniyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal üstlenecek. Yarışma jüri üyeleri arasında oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Yan Jüriler ve Özel Ödüller

Ulusal Uzun Metraj'ın yan jürilerinden Film-Yön jürisinde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç görev alacak; bu jüri "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü belirleyecek.

SİYAD En İyi Film ödülünün sahibini ise Türkiye Sinema Yazarları Derneği'nden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç seçecek.

Ulusal Belgesel ve Uzun Metraj Senaryo

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10 filmin yarışacağı kategorinin jüri üyeleri yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lale Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter olarak açıklandı.

Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda ise yazar ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile yazar ve yönetmen Ömür Atay edebiyat uyarlaması senaryolarını değerlendirecek.

Uluslararası ve Ulusal Kısa Film Yarışmaları

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda jüri kadrosunu yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin oluşturuyor; bu jüri 7 ülkeden 10 filmi değerlendirecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise jüri üyeleri oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt olarak belirlendi.

Ulusal Öğrenci Filmleri

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın jürisi yazar ve yönetmen Burcu Aykar, yazar ve yönetmen Doğuş Algün ile oyuncu Ozan Çelik'ten oluşuyor.