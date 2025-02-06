Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Anlamlı Konser: 'Hatırla'

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan Anlamlı Hatırlama Konseri

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla "Hatırla" isimli özel bir konser düzenledi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirildi. İki gün sürecek olan etkinliğin açılışı, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem tarafından yapıldı.

Erdem, seslendirilecek eserlerin yas, umud ve tesellinin müzikteki yansımalarını bir araya getirdiğini belirterek, "Müzik acıları silemese de insanlara umut olabilir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Şef Mine Özalp yönetimindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ninnilerle performans sergileyerek duygusal anlara imza attı.

Müzikseverler, konser boyunca gözyaşlarını tutamayarak, duygusal bir deneyim yaşadı.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri "Hatırla" isimli konserle andı. Konsere Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağ 2) da katıldı.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri "Hatırla" isimli konserle andı. Konsere Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağ 2) da katıldı.