ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

ŞOK'tan Sürpriz İndirim Rüzgarı: 17 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Raflarda!

17 Şubat 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, merakla beklenen bir sürpriz yumurtadan çıktı ve vatandaşları adeta alışveriş rüyasına davet etti. ŞOK zincir marketlerin raflarını süsleyecek olan çeşit çeşit ürünler, her kesimin ilgisini çekecek nitelikte ve cazip fiyatlarla listelendi. Şimdi gözler, 17 Şubat 2025 tarihinde marketlerde boy gösterecek bu ürünlerde!

Zam furyası tüm marketlerin raflarını sallarken, vatandaşlar tasarruf kahramanı olma yolunda adımlarını hızlandırıyor. İndirimlerin ve kampanyaların gizli cenneti olan aktüel ürünler kataloglarına göz atan vatandaşlar, yeni bir müttefik arayışında. Ve işte, bu arayışın merkezinde parıldayan ŞOK'un 17 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu belirdi. Heyecanla beklenen bu katalog, birçok vatandaşın dudaklarında tebessüm yarattı. Artık gözler, bu cazip tekliflerin ardındaki mücevherlere çevrilmiş durumda.

17 Şubat 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, tasarrufun ve lezzetin yuvası olan ŞOK zincir marketlerin müdavimlerini bir kez daha heyecanlandırdı. Bu muazzam katalog, fiyatlarla dans eden birbirinden özel ürünleriyle adeta alışveriş deneyimini şenlendirdi. Göz alıcı ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla, vatandaşların yüzlerinde bir gülümseme bırakmaya aday. Şimdi, alışveriş listelerini hazırlamak ve rafları doldurmak için sabırsızlananların gözleri, bu enfes katalogda!

Ev Gereçleri ve Aksesuarlar:

Çöp Kovası: 119 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı: 19,95 TL

Mikrofiber Cam Sileceği: 79,95 TL

Toz Alma Aparatı: 109 TL

Katlanır Sele: 109 TL

10'lu Silikon Mandal: 22,95 TL

Spor Ayakkabı Yıkama Filesi: 17,95 TL

Duş Başlığı Seti: 49,95 TL

Tekerlekli Pazar Arabası: 139 TL

Ledolet 4W Flament Ampul G 95: 64,95 TL

4W Flament Ampul G 80: 47,95 TL

4W Flament Ampul ST 64: 64,95 TL

4W Flament Ampul A 60: 44,95 TL

9 Watt Ampul 3'lü: 62,95 TL

Ufo 3 in 1 24 Watt: 129 TL

Askılı Makyaj Çantası: 79,95 TL

Bowling Seti: 99,95 TL

Tamir Seti: 59,95 TL

Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon: 49,95 TL

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon: 69,95 TL

Jip Çeşitleri: 69,95 TL

Büyük Futbol Sahası: 179 TL

Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi: 99,95 TL

Mobilya ve Oturma Grupları:

Rio Köşe Takımı: 8.199 TL

Salda Berjer: 3.999 TL

Avrupa Berjer Bordo: 3.299 TL

Rio Berjer: 3.199 TL

Essen Baba Koltuğu: 9.299 TL

Roma Sallanır Berjer: 4.299 TL

Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler:

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi: 19.999 TL

Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 23.499 TL

Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak: 9.499 TL

Realme 10 128 GB 8 GB Ram: 8.499 TL

Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi: 10.999 TL

Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi: 16.499 TL

Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık: 799 TL

Yatak ve Minderler:

Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 4.299 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 1.749 TL

Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı: 1.299 TL

Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder: 799 TL

Mila Katlanabilir Uzanma Minderi: 1.899 TL

Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk: 2.999 TL