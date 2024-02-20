ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

ŞOK'tan Sürpriz İndirim Rüzgarı: 17 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Raflarda!
17 Şubat 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, merakla beklenen bir sürpriz yumurtadan çıktı ve vatandaşları adeta alışveriş rüyasına davet etti. ŞOK zincir marketlerin raflarını süsleyecek olan çeşit çeşit ürünler, her kesimin ilgisini çekecek nitelikte ve cazip fiyatlarla listelendi. Şimdi gözler, 17 Şubat 2025 tarihinde marketlerde boy gösterecek bu ürünlerde!
Zam furyası tüm marketlerin raflarını sallarken, vatandaşlar tasarruf kahramanı olma yolunda adımlarını hızlandırıyor. İndirimlerin ve kampanyaların gizli cenneti olan aktüel ürünler kataloglarına göz atan vatandaşlar, yeni bir müttefik arayışında. Ve işte, bu arayışın merkezinde parıldayan ŞOK'un 17 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu belirdi. Heyecanla beklenen bu katalog, birçok vatandaşın dudaklarında tebessüm yarattı. Artık gözler, bu cazip tekliflerin ardındaki mücevherlere çevrilmiş durumda.
17 Şubat 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, tasarrufun ve lezzetin yuvası olan ŞOK zincir marketlerin müdavimlerini bir kez daha heyecanlandırdı. Bu muazzam katalog, fiyatlarla dans eden birbirinden özel ürünleriyle adeta alışveriş deneyimini şenlendirdi. Göz alıcı ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla, vatandaşların yüzlerinde bir gülümseme bırakmaya aday. Şimdi, alışveriş listelerini hazırlamak ve rafları doldurmak için sabırsızlananların gözleri, bu enfes katalogda!
Ev Gereçleri ve Aksesuarlar:
Çöp Kovası: 119 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı: 19,95 TL
Mikrofiber Cam Sileceği: 79,95 TL
Toz Alma Aparatı: 109 TL
Katlanır Sele: 109 TL
10'lu Silikon Mandal: 22,95 TL
Spor Ayakkabı Yıkama Filesi: 17,95 TL
Duş Başlığı Seti: 49,95 TL
Tekerlekli Pazar Arabası: 139 TL
Ledolet 4W Flament Ampul G 95: 64,95 TL
4W Flament Ampul G 80: 47,95 TL
4W Flament Ampul ST 64: 64,95 TL
4W Flament Ampul A 60: 44,95 TL
9 Watt Ampul 3'lü: 62,95 TL
Ufo 3 in 1 24 Watt: 129 TL
Askılı Makyaj Çantası: 79,95 TL
Bowling Seti: 99,95 TL
Tamir Seti: 59,95 TL
Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon: 49,95 TL
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon: 69,95 TL
Jip Çeşitleri: 69,95 TL
Büyük Futbol Sahası: 179 TL
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi: 99,95 TL
Mobilya ve Oturma Grupları:
Rio Köşe Takımı: 8.199 TL
Salda Berjer: 3.999 TL
Avrupa Berjer Bordo: 3.299 TL
Rio Berjer: 3.199 TL
Essen Baba Koltuğu: 9.299 TL
Roma Sallanır Berjer: 4.299 TL
Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler:
Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi: 19.999 TL
Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 23.499 TL
Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak: 9.499 TL
Realme 10 128 GB 8 GB Ram: 8.499 TL
Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi: 10.999 TL
Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi: 16.499 TL
Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık: 799 TL
Yatak ve Minderler:
Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 4.299 TL
Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 1.749 TL
Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı: 1.299 TL
Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder: 799 TL
Mila Katlanabilir Uzanma Minderi: 1.899 TL
Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk: 2.999 TL