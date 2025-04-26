DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.621.829,39 0,62%

4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay'da Başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen 4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri, 4 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:11
4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay'da Başladı

4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay’da Törenle Açıldı

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğum yeri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri başladı. Etkinlik, 4 Mayıs’a kadar sürecek ve yerel yönetimlerin katkılarıyla düzenleniyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Etkinliğin açılışı, Cemil Meriç Kültür Evi''nde gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada Cemil Meriç'in sadece bir fikir adamı olmadığını, aynı zamanda bu coğrafyanın özgür sesi ve çok katmanlı bir kültürün yansıması olduğunu vurguladı.

Cemil Meriç’in Edebiyat Anlayışı

Vali Masatlı, Meriç'in edebiyatı estetik bir araç olarak değil, insanların ruhunu anlamaya çalışan bir araç olarak gördüğünü belirtti. Edebiyatın onun için bir zihinsel arayış, içsel yolculuk ve insanlık hali olduğunu ifade eden Masatlı, Cemil Meriç'in genç yazarlar ve düşünürler üzerinde derin bir etki yarattığını söyledi.

Ödüller ve Etkinlik Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'i rahmet ve şükranla anarak, onun sadece bir düşünür ve yazar değil, aynı zamanda bu toprakların medeniyetinin temsilcisi ve sözcüsü olduğunu belirtti. Etkinlikte, Cemil Meriç konulu düzenlenen makale, deneme ve resim yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinliklerin bir parçası olarak, Yenişehir Gölü'nde sergi, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra Cemil Meriç Kültür Evi’ni gezdi.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde...

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı. Etkinliğin başlangıç programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 2) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 2) da katıldı.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde...

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı. Etkinliğin başlangıç programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 2) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 2) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi
2
4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay'da Başladı
3
KARDEMİR'in Temeli Atılıyor: Karabük'ün 88. Yılı Etkinliklerle Kutlanacak
4
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Karacaoğlan' ile Sahne Alıyor
5
Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!
6
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
7
Giyim Sektöründe Yapay Zeka Devrimi: Moda Tasarımında Yeni Boyut

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor