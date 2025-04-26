4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay'da Başladı

4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri Hatay’da Törenle Açıldı

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğum yeri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri başladı. Etkinlik, 4 Mayıs’a kadar sürecek ve yerel yönetimlerin katkılarıyla düzenleniyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Etkinliğin açılışı, Cemil Meriç Kültür Evi''nde gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada Cemil Meriç'in sadece bir fikir adamı olmadığını, aynı zamanda bu coğrafyanın özgür sesi ve çok katmanlı bir kültürün yansıması olduğunu vurguladı.

Cemil Meriç’in Edebiyat Anlayışı

Vali Masatlı, Meriç'in edebiyatı estetik bir araç olarak değil, insanların ruhunu anlamaya çalışan bir araç olarak gördüğünü belirtti. Edebiyatın onun için bir zihinsel arayış, içsel yolculuk ve insanlık hali olduğunu ifade eden Masatlı, Cemil Meriç'in genç yazarlar ve düşünürler üzerinde derin bir etki yarattığını söyledi.

Ödüller ve Etkinlik Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'i rahmet ve şükranla anarak, onun sadece bir düşünür ve yazar değil, aynı zamanda bu toprakların medeniyetinin temsilcisi ve sözcüsü olduğunu belirtti. Etkinlikte, Cemil Meriç konulu düzenlenen makale, deneme ve resim yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinliklerin bir parçası olarak, Yenişehir Gölü'nde sergi, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra Cemil Meriç Kültür Evi’ni gezdi.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı. Etkinliğin başlangıç programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 2) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 2) da katıldı.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı. Etkinliğin başlangıç programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 2) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (sol 2) da katıldı.