4 yıllık üniversite mezunları dikkat! İş Bankası çok sayıda banka memuru alımı yapacak

İş Bankası, büyüyen kadrosuna yeni yetenekler katmak amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyurulara göre, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi-Uzman Yardımcısı, Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı, ve Perakende Krediler Tahsis Uzman Yardımcısı pozisyonları için başvurular kabul edilecek. Başvuruların 4 Şubat'ta sona ereceği belirtilirken, adayların başvuru şartlarını sağlamaları gerekiyor.

Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi-Uzman Yardımcısı pozisyonu için adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en geç 31 Mart 2024'e kadar 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezun olma şartları aranıyor. Ayrıca, 30 yaşını doldurmamış olmak, İngilizce sınavından muafiyet veya geçerli bir sertifikaya sahip olma, askerlik görevini tamamlama ya da en geç Aralık 2024'e kadar tecil ettirme gibi kriterlere uyum sağlanması gerekiyor.





Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı ve Perakende Krediler Tahsis Uzman Yardımcısı pozisyonları için de benzer şartlar geçerli. Başvuru yapacak adaylar, ilgili tarih itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, askerlik görevini tamamlamış ya da en geç Aralık 2024'e kadar tecil ettirmiş olmalıdır.

Başvuru süreci İş Bankası Kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuruların son tarihi 4 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir. Adaylar, belirtilen tarih ve kriterlere uygun olarak başvurularını tamamlayabilir ve İş Bankası'nın genişleyen ailesine katılmak için şanslarını değerlendirebilirler.