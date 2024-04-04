42 bin TL maaşa ek ev ve karavan veriliyor! Bu işi yapacak işçi bulunamıyor

Hayvancılık sektörü üzerinde çalışmalar artarken endüstriyelleşmenin yaygınlaşması ve şehirleşmenin artışıyla beraber geleneksel mesleklerden olan çobanlık teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşmesi durumunda genç nesiller tarafından önemsenmemektedir. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan koyun yetiştirmek amacıyla girişimde bulunurken aile ve çoban arayan Niyazi Mit, çoban bulamadıklarına değindi.



EMEKLİLİĞE KADAR İŞ İMKANI

Sosyal medya üzerinden duyuruda bulunan Mit, aile çobanı aradığını duyurdu. Günümüzde en büyük sorunlardan olan işçi bulamamak adına çalışmalar başlarken insan gücüne dayalı, sahada tarımla uğraşacak insanların sayısının azaldığı belirtildi. İş insanı bulmak zorlaşırken ev, kıyafet, gıda yardımı, maaşı ve sigortasının bizlerin karşıladığı emekliliğe kadar iş imkanı sunulacağının bilgisi verildi.



Günden güne gelişen teknolojiyle beraber insanlar şehre özenirken eğitim gibi zorunlu nedenlerden ötürü göçler oluyor. Büyükşehirlere olan ilgi artarken tarımsal sektörde daha yüksek gelir elde edilirken ülkemizde tarıma gereken önemin verilmediğini söyleyen Mit, ülkede üretim olmazsa hiçbir zincirin ilerlemeyeceğini aslında çok fazla iş olduğunu söyledi.

