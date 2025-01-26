45 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Mehmet Necat Karayazgan: 'Meslek Altın Bileziktir'

45 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Mehmet Necat Karayazgan

Gaziantep'te 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, 20 yaşında devraldığı ayakkabı tamirciliği mesleğinde 45 yıldır hizmet vermektedir. Üçüncü kuşak olarak bu geleneği yaşatmayı başaran Karayazgan, tarihi Bey Mahallesi'ndeki 10 metrekarelik dükkanında, adeta bir meslek ustası olarak geçimini sağlamaktadır.

Meslek ve Aile Geçmişi

Karayazgan, babası ve dedesi gibi, mesleğine olan aşkını ve bağlılığını aktarmakta kararlı. Çocukluğundan beri ayakkabı tamiri ile ilgilenen usta, yıllar içinde pek çok çırak yetiştirmiştir. Konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri ayakkabı tamir ediyorum. 45 yıldır ise kendi dükkanımda mesleğimi sürdürüyorum. Şu ana kadar yanımda birçok çırak çalıştı. Birçok kalfa, usta yetiştirdim. Geçimimi ayakkabıcılıkla temin ediyorum. Emekliyim ve halen mesleğimi sürdürüyorum. 45 yıldır aynı iş yerindeyim."

Gelecek Nesillere Mesaj

Karayazgan, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, gelecek nesillere önemli mesajlar vermektedir. "Gelecek neslin okumalarını eğer okumuyorlarsa bir meslek sahibi olmalarını isterim. İnsanın boşta kalması olmaz. Meslek büyüklerimiz der ki 'Meslek altın bileziktir.' Biz de babamızdan öğrendik. Üçüncü kuşak mesleği devam ettirmek gurur verici. Kimsenin hakkını yemedik. Dürüst çalıştık." diyerek, mesleğin değerine vurgu yapmaktadır.

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Tarihi Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde 45 yıldır hizmet veren Karayazgan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Tarihi Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde 45 yıldır hizmet veren Karayazgan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.