DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.737.690,85 0,23%

45 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Mehmet Necat Karayazgan: 'Meslek Altın Bileziktir'

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Necat Karayazgan, mesleğini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:55
45 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Mehmet Necat Karayazgan: 'Meslek Altın Bileziktir'

45 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Mehmet Necat Karayazgan

Gaziantep'te 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, 20 yaşında devraldığı ayakkabı tamirciliği mesleğinde 45 yıldır hizmet vermektedir. Üçüncü kuşak olarak bu geleneği yaşatmayı başaran Karayazgan, tarihi Bey Mahallesi'ndeki 10 metrekarelik dükkanında, adeta bir meslek ustası olarak geçimini sağlamaktadır.

Meslek ve Aile Geçmişi

Karayazgan, babası ve dedesi gibi, mesleğine olan aşkını ve bağlılığını aktarmakta kararlı. Çocukluğundan beri ayakkabı tamiri ile ilgilenen usta, yıllar içinde pek çok çırak yetiştirmiştir. Konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri ayakkabı tamir ediyorum. 45 yıldır ise kendi dükkanımda mesleğimi sürdürüyorum. Şu ana kadar yanımda birçok çırak çalıştı. Birçok kalfa, usta yetiştirdim. Geçimimi ayakkabıcılıkla temin ediyorum. Emekliyim ve halen mesleğimi sürdürüyorum. 45 yıldır aynı iş yerindeyim."

Gelecek Nesillere Mesaj

Karayazgan, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, gelecek nesillere önemli mesajlar vermektedir. "Gelecek neslin okumalarını eğer okumuyorlarsa bir meslek sahibi olmalarını isterim. İnsanın boşta kalması olmaz. Meslek büyüklerimiz der ki 'Meslek altın bileziktir.' Biz de babamızdan öğrendik. Üçüncü kuşak mesleği devam ettirmek gurur verici. Kimsenin hakkını yemedik. Dürüst çalıştık." diyerek, mesleğin değerine vurgu yapmaktadır.

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü...

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Tarihi Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde 45 yıldır hizmet veren Karayazgan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü...

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Tarihi Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde 45 yıldır hizmet veren Karayazgan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!
3
Nuri Pakdil'in Eserleri İçin Vakıf Kuruldu: Kudüs Şairi Yaşatılacak
4
Göbeklitepe'de 2025 Hedefi: 1 Milyon Ziyaretçi
5
50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme
6
25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!
7
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler