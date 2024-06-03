Market alışverişlerine 720 TL para iadesi! O bankanın müşterilerine bedava alışveriş fırsatı

Bankalar, tüketicilerin market alışverişlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlayan çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu bağlamda, Vakıfbank'ın 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan ve Worldpuan kazanma fırsatı sunan market alışverişi kampanyası öne çıkıyor.





Kampanyayla 750 TL hesabınızda

Kampanya kapsamında, gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerindeki World üye işyerlerinden tek seferde yapılan ilk 750 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL değerinde Worldpuan hediye ediliyor. Ayrıca, sonraki her 750 TL ve üzeri alışverişlerde de aynı miktarda Worldpuan kazanma şansı bulunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için alışverişlerin World POS’larından yapılması gerekiyor ve katılım için Vakıfbank’a kayıtlı cep telefonundan veya Vakıfbank Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Bu kampanya, tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunarken, Vakıfbank'ın müşterilerine sağladığı ek faydalar arasında yer alıyor.