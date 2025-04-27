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5. Uluslararası Barok Müzik Festivali İzmir'de Görkemli Bir Finalle Sona Erdi

İzmir'de 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, etkileyici Konçertonun Evrimi konseriyle kapılarını kapattı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:47
5. Uluslararası Barok Müzik Festivali İzmir'de Görkemli Bir Finalle Sona Erdi

5. Uluslararası Barok Müzik Festivali İzmir'de Sona Erdi

İzmir'in kültürel zenginliğine bir katkı daha! Amed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, son konseri Konçertonun Evrimi ile başarılı bir şekilde noktalandı.

Festivaldeki Öne Çıkan İsimler

Festival süresince, barok müziğin önde gelen isimleri sanatseverlerle bir araya geldi. Son konserde, Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla donanmış olan Konçertonun Evrimi sahne aldı ve izleyicileri etkileyen performans sergiledi.

Etkinlikte Kimler Sahne Aldı?

Konsere, solo klavsen sanatçısı Marton Borsanyi, solo keman sanatçısı Özge Özerbek ve keman sanatçıları İmge Tilif, Billur Kibritçioğlu ile Elif Nayman, viyola sanatçıları Dinç Nayan ve Denizsu Polat, viyolonsel sanatçısı Mehmet Gökhan Bağcı ve kontrbas sanatçısı Hacer Özlü katıldı. Barok müzik dönemine ait eserlerden oluşan bir repertuvar sunarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda sanatseverlerden gelen yoğun alkış, festivalin başarısını bir kez daha pekiştirdi.

İzmir'de düzenlenen 5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 5. Uluslararası Barok Müzik...

İzmir'de düzenlenen 5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, Konçertonun Evrimi konseriyle sona erdi.

İzmir'de düzenlenen 5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 5. Uluslararası Barok Müzik...

İzmir'de düzenlenen 5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, Konçertonun Evrimi konseriyle sona erdi.

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