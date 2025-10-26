62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' gösterildi

62'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festival; film gösterimleri, söyleşiler ve panellerle sürüyor.

Gösterim ve söyleşi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimin ardından yönetmenler ve oyuncular katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Filmin yönetmenliğini Emre Sert ile Gözde Yetişkin üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Aslı İnandık, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Sarp Akkaya ve Ozan Çelik yer alıyor.

Yönetmenlerin açıklamaları

Emre Sert, film çekimleri sırasında eserin sıkıcı ya da izleyiciyi ürkütecek bir tarzda olmasına özen göstermediklerini belirtti. Sert, çalışmayı birlikte yürüttükleri Gözde Yetişkin sayesinde filme kadın gözüyle farklı bir yorum kattıklarını ifade etti. Gözde Yetişkin ise filmin ilham kaynağının bir radyoda yayınlanan haber olduğunu anlatarak, haberde köylülerin meteor taşı bulduklarının belirtildiğini söyledi ve filmin komediyle başlayıp drama doğru ilerlediğini vurguladı.

Oyuncu yorumu

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve yapım sürecinin keyifli geçtiğini aktardı.

Filmin konusu

"Anadolu'nun ortasındaki çorak ve yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü bulan İrfan'ın eline, hayal edemeyeceği bir fırsat geçmiştir. Ancak 'Rahmet' adını verdiği bu taşı daha pahalıya satma ümidiyle Amerikalıları beklerken, açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte olduğunu göremez hale gelir."

