62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da Emre Sert ve Gözde Yetişkin imzalı 'Sahibinden Rahmet' gösterildi; yönetmenler, oyuncular ve filmin konusu tartışıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:05
62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' gösterildi

62'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festival; film gösterimleri, söyleşiler ve panellerle sürüyor.

Gösterim ve söyleşi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimin ardından yönetmenler ve oyuncular katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Filmin yönetmenliğini Emre Sert ile Gözde Yetişkin üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Aslı İnandık, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Sarp Akkaya ve Ozan Çelik yer alıyor.

Yönetmenlerin açıklamaları

Emre Sert, film çekimleri sırasında eserin sıkıcı ya da izleyiciyi ürkütecek bir tarzda olmasına özen göstermediklerini belirtti. Sert, çalışmayı birlikte yürüttükleri Gözde Yetişkin sayesinde filme kadın gözüyle farklı bir yorum kattıklarını ifade etti. Gözde Yetişkin ise filmin ilham kaynağının bir radyoda yayınlanan haber olduğunu anlatarak, haberde köylülerin meteor taşı bulduklarının belirtildiğini söyledi ve filmin komediyle başlayıp drama doğru ilerlediğini vurguladı.

Oyuncu yorumu

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve yapım sürecinin keyifli geçtiğini aktardı.

Filmin konusu

"Anadolu'nun ortasındaki çorak ve yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü bulan İrfan'ın eline, hayal edemeyeceği bir fırsat geçmiştir. Ancak 'Rahmet' adını verdiği bu taşı daha pahalıya satma ümidiyle Amerikalıları beklerken, açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte olduğunu göremez hale gelir."

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal...

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide, Yönetmenler Gözde Yetişkin ve Emre Sert (sol 3) konuşma yaptı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal...

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi
2
29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı
3
Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı
4
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Sürüyor
5
İş Bankası o illerde personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: Yaş ve bölüm şartına dikkat
6
Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi