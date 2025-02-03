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65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni reformla 65 yaş öncesi emekli olma imkanı ortadan kalkıyor. Çalışanlar için emeklilik hesaplamaları endişe verici hale geliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:05
65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

65 Yaş Sınırı Şoku!

Emeklilik hesaplamaları yapan vatandaşları bekleyen şok haber: Yeni düzenlemelerle birlikte 65 yaş öncesi emekli olmanın imkansız hale geleceği ifade ediliyor. Son dönemde emeklilik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor ve özellikle emeklilik yaşı konusundaki değişiklikler gündemin ana maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

SGK Başuzmanı'ndan Açıklama

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Emeklilik Yaşı 65’e Çıkıyor" başlıklı yazısında bu yeni düzenlemenin beraberinde getirdiği belirsizlikleri dile getirdi. Peki, emeklilik yaşı gerçekten 65 mi oldu? İşte detaylar...


Emeklilik Yaşı Nedir?

Asgari ücrete yapılan zam ve emeklilerin beklediği maaşın alamamaları, emeklilik planlarını olumsuz etkiliyor. Emeklilik yaşı ile ilgili olarak yapılan son düzenlemelerle 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlar, yaş şartı nedeniyle 58-60 yaşında emekli olamayacak. Karakaş, bu durumda olan kişilerin artık 65 yaşında emekli olabileceklerini belirtiyor.

Sosyal Güvenlikteki Karmaşa

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi giderek karmaşık bir yapıya dönüşüyor. Emekli olmak için gerekli şartların değişkenliği sürerken, üç ana şart -yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi- değişmez olarak kabul ediliyor. Özellikle sigorta kaydının başlangıç tarihi, emeklilik planlama açısından büyük önem taşıyor.

Erken Emeklilik İmkânı

Mevcut düzenlemede: 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar, mevcut şartlar altında 65 yaşından önce emekli olma fırsatına sahipken, 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e yükselecek. 2015 yılında iş hayatına atılan bir kişi, gerekli prim gün sayısını tamamlamazsa, mecburen 65 yaşında emekli olacaktır. Bu nedenle, 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalıların prim ödemelerini yasal yollarla tamamlamalarının önemi daha da artmış durumda.

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