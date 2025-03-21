65 Yaşında Okuma Yazma Öğreniyor: Ayşe Demir'in Özgürlük Hikayesi

Giresun'da 65 yaşındaki Ayşe Demir, hayallerini gerçekleştirmek için okuma yazma kursuna katılıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:03
65 Yaşında Okuma Yazma Öğreniyor: Ayşe Demir'in Özgürlük Hikayesi

Hayat Boyu Süren Zorluklar

Giresun'da, okuma yazma bilmediği için pek çok zorlukla karşılaşan 65 yaşındaki Ayşe Demir, talebi üzerine devlet destekli bir kursa katılıyor. Ayşe Demir, Eylül 2024'te Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne başvurarak bu fırsatı elde etti.

Okuma Yazma İçin Yeni Bir Başlangıç

Üç çocuk annesi Demir, okuma yazmayı öğrenebilmek için haftada üç gün düzenlenen kursa katılıyor. Demir, okuma yazmayı tam olarak öğrenebilmek için azimle derslere devam ediyor. Okula gidememenin üzüntüsünü her zaman hissettiğini dile getirerek, "Okumayı çok istiyorum, heyecan yapıyorum. Okutmadılar, ben de bu zamanda geldim, okuma yazma öğrenmek istiyorum." diyerek duygularını ifade etti.

Öğrenme Sürecindeki Zorluklar

Ayşe Demir, yazmaya çalıştığını ve bazen zorlandığını belirtiyor. "Yazıların başlığını gösterdiklerinde yazabiliyorum. Kendi kendime yazmaya çalışıyorum ama şimdilik beceremiyorum," diyor. Okurken harfleri karıştırdığını ve okuyamadığı zaman üzüntü duyduğunu da ekliyor.

Example Teşkil Eden Bir Hikaye

Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Figen Paltun, Ayşe Demir'in azmi ve isteğinin örnek teşkil ettiğini vurguladı. Paltun, Demir'in öğrenme isteğinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Çocuklar kadar hızlı gelişim olmasa da yavaş yavaş bir şekilde, temkinli, emin adımlarla eğitimine devam ediyor. Daha sonra ikinci kademe kursuna katılacak. Biz gayet memnunuz kendisinden," dedi.

Sonuç

Ayşe Demir'in hayatındaki bu yeni başlangıç, sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda okuyamadığı için hayalini gerçekleştiremeyen birçok kişinin umutlarını da yeşertiyor. Okuma yazmanın önemini vurgulayan Demir, diğer okuma yazma bilmeyenlere de eğitim almaları için çağrıda bulunuyor.

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir...

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir...

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

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