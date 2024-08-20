Şok Market'te 21-27 Ağustos'ta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Omo 9 kg'luk Tursil, Peros Sıvı Deterjan'da Yüzde 50'ye Varan İndirim

Şok Market Haftanın Fırsatları 21-27 Ağustos 2024: Büyük İndirimler Sizi Bekliyor!

Şok Market, 21 Ağustos tarihinde başlayacak olan haftanın fırsatları ile müşterilerine geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. 27 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, temizlik ve gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde kasada geçerli süper indirim fırsatları da sizleri bekliyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları ve detaylar...

EĞLENCELİ ALIŞVERİŞ: 25 TL VE ÜZERİNE SÜPER İNDİRİMLER

Bu haftanın fırsatları arasında 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan özel kampanyalar dikkat çekiyor. Alışveriş yaparken kasada ek indirimler kazanabilir, bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle, Pınar Labne üçlü paket 89 TL'den satılırken, Ülker Pötibör bisküvi 1 kg 60 TL, Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL gibi ürünler bu fırsatlar arasında öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE İNDİRİMLER

Temizlik ürünlerinde sunulan indirimler, bütçenizi rahatlatacak. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml, 79,90 TL fiyatıyla raflarda yerini alırken, deterjan kategorisinde Omo Toz Deterjan 9 kg, 318 TL fiyatla sizleri bekliyor. Ayrıca, Ace ve Domestos markalı çamaşır suları %25 indirimle satışa sunulurken, Bingo markalı yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde %30'a varan indirimler mevcut.

Confort markalı geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri de bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 6'lı paket 44 TL'den, Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı ise 52,50 TL'den satışa sunuluyor. Üstelik, beyaz güvercinim pratik mendil 150'li paket 22,50 TL fiyat etiketi ile yeni ürün olarak raflarda yerini alıyor.

DİĞER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE KAMPANYALAR

Bulaşık makinesi tabletlerinde de önemli indirimler sunuluyor. Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 229 TL, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 50'li ise 275 TL fiyatla sizlerle buluşuyor. Ayrıca, Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500ml 41,50 TL, Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 92 TL fiyatla raflarda.

Temizlik ürünlerindeki kampanyalar sadece bununla sınırlı değil. Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 Litre 62 TL, Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri 750 ml 39,50 TL ve Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 3.240 ml 116 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

GIDA ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Gıda kategorisinde de önemli indirimler dikkat çekiyor. Ketçap ve mayonez seti 70 TL fiyatla raflarda yer alırken, Peros Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar İçin 110 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca, oda kokusu, köpük temizleyici sprey ve diş macunu gibi ürünlerde de indirimler mevcut.

BU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN!

Şok Market’in 21-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan fırsatları, hem evinizin hem de mutfağınızın ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İndirimli fiyatlar ve kasada geçerli ek indirim fırsatları ile hem tasarruf edebilir hem de kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bu haftanın fırsatlarını kaçırmayın ve Şok Market’in sunduğu avantajlı kampanyalardan yararlanın!