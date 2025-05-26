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70 Yıllık Evlilikte Nikah Tazeleme: Depremzede Çiftin Duygu Dolu Anı

Depremzede Hatice ve Seydi Ali Özer çifti, 70. evlilik yıl dönümünü Antalya'daki huzurevinde nikah tazeleme töreniyle kutladı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:17
70 Yıllık Evlilikte Nikah Tazeleme: Depremzede Çiftin Duygu Dolu Anı

Depremzede Çiftin Nikah Tazeleme Heyecanı

Malatyalı depremzede çift Hatice (87) ve Seydi Ali Özer (90), evliliklerinin 70. yılını Antalya'da kaldıkları huzurevinde kutladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası Antalya'ya nakledilen çiftin, nikah tazeleme törenine imza atıldı.

Tören Duygu Dolu Anlarla Süslendi

Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tören, kendilerine özel hazırlanan "Bir ömür yetmedi, biraz daha evli kalalım" yazılı davetiyelerle başladı. Katılımcılar, Özer çiftini alkışlarla karşıladı.

Özer çiftinin alana gelmesi için süslenen gelin arabası, gül yapraklarıyla renklendirildi. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, törenle ilgili olarak, 2025 Aile Yılı'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

70 Yıl Sonra Yeniden "Evet" Dedi

Çift, nikah tazeleme töreninde bir kez daha birbirine "evet" dedi. Pasta kesiminin ardından dans eden çift, seslendirilen "Samanyolu" şarkısına eşlik etti. Tören boyunca Seydi Ali Özer, eşi Hatice Özer için yazdığı şiiri okuyarak duygusal anlar yaşattı.

Özer çifti, "Aile Yılı Hatırası" belgesine de imza atarak, birlikteliklerini taçlandırdı. Kendilerine hazırlanan temsili nikah tazeleme töreniyle çok şaşırdıklarını dile getiren çift, 70 yıl boyunca gösterdikleri sevgi ve saygıyı hiç yitirmediklerini vurguladı.

Genç Çiftlere Tavsiyeleri

Hatice ve Seydi Ali Özer, genç çiftlere de mutlu bir evlilik için saygı ve sevgiyi asla esirgememeleri tavsiyesinde bulundu.

Malatyalı depremzede Hatice Özer (87) ile Seydi Ali Özer (90) çifti, evliliklerinin 70. yılını...

Malatyalı depremzede Hatice Özer (87) ile Seydi Ali Özer (90) çifti, evliliklerinin 70. yılını Antalya'da kaldıkları huzurevinde kutladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Antalya’ya nakil olan Özer çifti için Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü bahçesinde nikah tazeleme töreni düzenlendi.

Malatyalı depremzede Hatice Özer (87) ile Seydi Ali Özer (90) çifti, evliliklerinin 70. yılını...

Malatyalı depremzede Hatice Özer (87) ile Seydi Ali Özer (90) çifti, evliliklerinin 70. yılını Antalya'da kaldıkları huzurevinde kutladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Antalya’ya nakil olan Özer çifti için Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü bahçesinde nikah tazeleme töreni düzenlendi.

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