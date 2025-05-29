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8. Akra Caz Festivali Başladı: Igor Butman ve Fantine İzleyicileri Büyüledi

Antalya'da düzenlenen 8. Akra Caz Festivali, Igor Butman ve Fantine ile sanatseverleri coşku dolu anlarla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:37
8. Akra Caz Festivali Başladı: Igor Butman ve Fantine İzleyicileri Büyüledi

8. Akra Caz Festivali Sanatseverleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Antalya, bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali ile sanat dolu bir sürece daha kapılarını açtı. Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalist Fantine etkinlikte sahne aldı.

Festivalin Coşkusu Akra Antalya Otel’de Yaşanıyor

Akra Otelleri tarafından organize edilen festival, Akra Antalya Otel’in açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, sanatseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bu yılki festivalde sahneye çıkan Igor Butman, müziğiyle herkesi büyülerken, vokalist Fantine de sevilen eserleriyle davetlileri coşturdu. Etkinliğe katılan sanatseverler, özellikle Fantine'nin performansına yoğun ilgi gösterdi.

Akra Caz Festivali, caz müziğinin ruhunu Antalya’nın eşsiz atmosferinde yaşatmaya ve sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor...

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine sanatseverlerle buluştu. Vokalist Fantine Maria Pritoula, sevilen eserleri seslendirdi, davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor...

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine sanatseverlerle buluştu. Vokalist Fantine Maria Pritoula, sevilen eserleri seslendirdi, davetliler yoğun ilgi gösterdi.

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