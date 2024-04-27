81 ilde geçerli personel alımı yapılacak! İş Bankası personel alımın tüm detayları

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. İş Bankası ’da eksik personel açığı sebebi ile birçok ilde iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…







İŞ BANKASI TÜRKİYE GENELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI 2024! BAŞVURULAR BAŞLADI!

İş Bankası, Türkiye genelinde özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki kimler başvurabilir ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte bilmeniz gerekenler ve daha fazlası için tüm ayrıntılar haberimizde...

İş Bankası, bünyesinde istihdam etmek üzere kadın güvenlik görevlilerini en az lise diplomasına sahip olmak şartıyla işe alacağını duyurdu. Peki başvuru şartları neler ve nereye başvurabilirsiniz? İşte cevap…

GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası personel alımı başvuru koşulları açıklandı. Bu nedenle personel alımında aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmalı,

En az lise mezunu olmalı,

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olarak çalışabilmesi,

Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak,

Af dahil herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

Kurum veya kuruluşlara zorunlu hizmet yükümlülüğü ve herhangi bir sivil haktan mahrumiyet söz konusu değildir.

Öte yandan, özel uygulama koşullarının da aranması halinde bu koşullar şu şekilde olacaktır:

En az 170 cm boyunda olmalı,

Sağlığı iyi olan ve Türkiye'nin her yerinde çalışabilen,

22 Nisan 2024 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak (22 Nisan 1996 tarihinden sonra doğanlar başvurabilir)

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

İş Bankası personel alımına başvuru internet üzerinden yapılabilecek. Başvurular 22 Nisan 2024 tarihine kadar online olarak alınacaktır.