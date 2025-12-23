82 Yaşındaki Tuğrul Atatüre, Körfez Gönül Dostları Korosunu Yönetiyor

Burhaniye'de Türk Sanat Müziğine Ömür Veren Şef

Tuğrul Atatüre, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığından emekli ve şu an 82 yaşında. Atatüre, Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun şefliğini 3 yıldır yürütüyor.

Atatüre müziğe ilkokul 3. sınıfta mandolin çalarak başladı ve yaşamı boyunca müziği sürdürdü. 50 yaşında ud çalmaya başlayan Atatüre, Bakırköy Musiki Konservatuvarında kurucuları arasında yer aldı ve vakfın mütevelli heyetinde görev aldı. Uzun yıllar yöneticilik yapan Atatüre, Burhaniye'ye yerleşince konservatuvarın işlerini mütevelli heyeti aracılığıyla takip etmeye devam ediyor.

Atatüre, koronun şefliğini üstlenmeden önce de uzun süre ud çaldığı koroyla bağını koruduğunu belirtiyor. Müzikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktarıyor:

"3 yıldır Körfez Gönül Dostları Derneğinin koro şefliğini yapıyorum. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı mütevelli üyesi kurucusuyum. Uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Artık Burhaniye ye yerleşince orasını mütevelli heyet olarak takip ediyorum. Yardım ediyorum. Müzik bizim için bir yaşam gerçeği. Bu gerçek her zaman beni ayakta tutuyor. Herkesi de tutuyor görüyorum. Dolayısıyla müzikle uğraşarak bu topluma ufacık da olsa terapi yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeyim. Diyecek o kadar çok şey var ki. Bütün emelim Türk müziğinin yozlaşmaması. O yozlaşmanın karşısında durabilecek kadar güçlü olarak ayakta kalmaya gayret edelim. Koromuzu da o anlayışla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da bu uyumu sağlamaya yönlendiriyoruz. Hepsi de çok değerli. Konseri dinlemeye gelenlerin yüzündeki memnuniyeti bize dünyanın bütün cevherini verseler kar etmez. Benim bu Burhaniye‘ye çok sevgim var. Burhaniye ye yerleştim. Diyecek çok şey var. Koro şefliğine devam ediyorum"

Atatüre, sanatın ve toplumun bir arada iyileştirici gücüne vurgu yapıyor; korosuyla Türk müziğinin değerlerini korumayı ve dinleyicilere dokunmayı amaçladıklarını söylüyor. Konserlerde izleyicilerin memnuniyeti onun için en büyük ödül olarak öne çıkıyor.

TUĞRUL ATATÜRE