DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

82 Yaşındaki Tuğrul Atatüre, Körfez Gönül Dostları Korosunu Yönetiyor

82 yaşındaki emekli müsteşar Tuğrul Atatüre, Burhaniye'de Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunu 3 yıldır yönetiyor ve Türk müziğini korumaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:30
82 Yaşındaki Tuğrul Atatüre, Körfez Gönül Dostları Korosunu Yönetiyor

82 Yaşındaki Tuğrul Atatüre, Körfez Gönül Dostları Korosunu Yönetiyor

Burhaniye'de Türk Sanat Müziğine Ömür Veren Şef

Tuğrul Atatüre, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığından emekli ve şu an 82 yaşında. Atatüre, Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun şefliğini 3 yıldır yürütüyor.

Atatüre müziğe ilkokul 3. sınıfta mandolin çalarak başladı ve yaşamı boyunca müziği sürdürdü. 50 yaşında ud çalmaya başlayan Atatüre, Bakırköy Musiki Konservatuvarında kurucuları arasında yer aldı ve vakfın mütevelli heyetinde görev aldı. Uzun yıllar yöneticilik yapan Atatüre, Burhaniye'ye yerleşince konservatuvarın işlerini mütevelli heyeti aracılığıyla takip etmeye devam ediyor.

Atatüre, koronun şefliğini üstlenmeden önce de uzun süre ud çaldığı koroyla bağını koruduğunu belirtiyor. Müzikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktarıyor:

"3 yıldır Körfez Gönül Dostları Derneğinin koro şefliğini yapıyorum. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı mütevelli üyesi kurucusuyum. Uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Artık Burhaniye ye yerleşince orasını mütevelli heyet olarak takip ediyorum. Yardım ediyorum. Müzik bizim için bir yaşam gerçeği. Bu gerçek her zaman beni ayakta tutuyor. Herkesi de tutuyor görüyorum. Dolayısıyla müzikle uğraşarak bu topluma ufacık da olsa terapi yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeyim. Diyecek o kadar çok şey var ki. Bütün emelim Türk müziğinin yozlaşmaması. O yozlaşmanın karşısında durabilecek kadar güçlü olarak ayakta kalmaya gayret edelim. Koromuzu da o anlayışla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da bu uyumu sağlamaya yönlendiriyoruz. Hepsi de çok değerli. Konseri dinlemeye gelenlerin yüzündeki memnuniyeti bize dünyanın bütün cevherini verseler kar etmez. Benim bu Burhaniye‘ye çok sevgim var. Burhaniye ye yerleştim. Diyecek çok şey var. Koro şefliğine devam ediyorum"

Atatüre, sanatın ve toplumun bir arada iyileştirici gücüne vurgu yapıyor; korosuyla Türk müziğinin değerlerini korumayı ve dinleyicilere dokunmayı amaçladıklarını söylüyor. Konserlerde izleyicilerin memnuniyeti onun için en büyük ödül olarak öne çıkıyor.

TUĞRUL ATATÜRE

TUĞRUL ATATÜRE

TUĞRUL ATATÜRE

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi
2
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes
3
Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi
4
Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek
5
Atatürk Üniversitesi ve DAP'tan Hayvancılık Altyapısına Güçlü İş Birliği
6
Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi
7
Kırşehir’de Soğuklara Karşı Kelle Paça Çorbası

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi